打擊走私 內地貓狗入境香港6.3起放寬 檢疫120天減至30天

香港自6月3日起放寬貓狗由內地入境的檢疫要求，符合規定者，抵港後檢疫期將由120天大幅縮短至30天；圖為香港首個KAKAO FRIENDS寵物主題跑步活動，日前在北角東岸板道開跑。（中通社）

現時寵物 貓狗由內地入境香港 ，需接受長達120天的檢疫期。香港環境及生態局局長謝展寰14日宣布，6月3日起放寬入境的相關檢疫要求，只要符合相關檢疫規定，抵港後檢疫期將大幅縮短至30天。有立法會議員認為，新安排為中產人士，包括赴港高才和商人等，帶來更多方便，同時有助打擊走私貓狗的不法行為。

大公報報導，漁農自然護理署表示，相關的檢疫要求，包括貓狗已植入合規的微型晶片；持有效的狂犬病和指定傳染病的防疫注射證明書；在離境前不少於90天及不多於一年內抽取血液樣本，並在漁護署認可化驗所獲得狂犬病抗體滴度檢測的及格結果；以及持有由內地官方獸醫簽發的動物衛生證書。

漁護署表示，經與內地當局商討後同意，首階段深圳海關將負責簽發相關的動物衛生證書。現時位於內地的認可化驗所已增加至四間。首階段從深圳經陸路進口的貓狗，只限通過深圳灣、落馬洲或香園圍管制站進入香港。

翻查資料，現時不同國家對寵物貓狗入境，有不同的檢疫安排。例如新加坡 ，對從不同地點出發的寵物，檢疫要求也不一樣，若由香港出發，不需要隔離檢疫。至於日本，寵物貓狗入境當地及回港後，也毋須隔離檢疫，不過出發前有不少的準備工作和手續，包括狗隻要注射兩支防疫針，並早在出發前六個月已要準備，而且連同託運費等也不便宜。

立法會衛生事務委員會副主席陳沛良表示，新安排是好消息，估計對不少飼養寵物貓狗的中產人士，以及赴港高才也可以同樣受惠，期望放寬規定後，有助打擊從內地走私貓狗問題。

經民聯選舉委員會界別議員陸瀚民關注，港府可否將30天的檢疫期，進一步縮短，建議因應內地不同省市的情況，畫分不同的檢疫期。