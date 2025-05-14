港星王喜爆去年2度在台遭迷姦 重創身心導致急性腎衰竭

港星王喜驚爆自己去年曾在台灣遭到二度迷姦。（取材自Instagram）

57歲的香港 男星王喜，2021年從英國倫敦移居台灣後，經常在個人社群平台分享生活點滴，近日他分享影片，詳述自己去年兩次遭到「迷姦」的經歷，更公開自己身上的多處傷痕。患上橫紋肌肉溶解症，導致急性腎衰竭，他認為事件始於遭友人性侵，而且醫護沒有盡力治療，導致他其後出現急性腎衰竭的症狀。

綜合媒體報導，王喜指出，自己於去年的7月15日第一次遭迷姦，當時他在朋友家中，清晨醒來後發現，自己趴著被人從後方壓制，感覺快要窒息，現場一片漆黑，隨即再度斷片。再醒來時跌落床下，身上多處疼痛。

但走出房門後，屋主友人僅身穿內褲，並且若無其事地在玩手機，隨後友人送他至高鐵站。回到家中後王喜雖拍下身上多處傷痕，但由於不信任警方辦事，因此並未即時報警處理。

而第二次遭迷姦發生在同年的12月10日凌晨，他當時去兩位友人家中聚會，對方煮了紅豆湯作為消夜，沒想到他吃完後隨即斷片，再有意識時，感覺自己趴著遭多人壓制，「我不知道有多少人，但起碼聽到這兩個男人的聲音，叫我不要動」，隨後王喜再度斷片。

港星王喜一度「被判終身洗腎」。（取材自Instagram）

再次清醒時已是清晨，王喜透露，自己當時全裸躺在床上，臀部有糞便及白色異物，當下王喜才驚覺自己「失禁」，且身上有多處瘀傷，兩個膝蓋都發黑，而一旁的兩個友人卻神色自若地在玩手機。他當下僅向友人致歉表示：「抱歉弄髒了你的床！」並表示會賠償後離開。

港星王喜秀出自己身上的傷痕。（視頻截圖）

事後，王喜到板橋亞東醫院急診室驗傷，原本獲安排照MRI、X光，但最後被醫院以止痛藥打發，連見醫生的機會也沒有，及後一、兩日持續不適，便重返亞東醫院急診室求診，並告知護士曾被下藥迷姦，希望做性侵檢查，但在等抽血報告期間，一名醫護人員卻告知他「餘生都要洗腎」。

王喜指留院期間一直未明確病況，直至去年12月14日才得知患上橫紋肌肉溶解症，導致急性腎衰竭，他認為事件始於遭友人性侵，而且醫護沒有盡力治療，導致他其後出現急性腎衰竭的症狀。最後他也指出，自己會將受害經歷公諸於世，是希望喚起公眾對性暴力、男受害者及台灣司法制度的關注。