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李嘉誠旗下長和集團深夜新聲明：絕不可能違法交易港口

記者謝守真／香港14日電
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長和集團5月12日深夜發出最新發聲明，港口交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。（路透）
長和集團5月12日深夜發出最新發聲明，港口交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。（路透）

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業日前傳出擬出售全球43個港口業務，消息一出引來政治風波。長和集團12日深夜發出最新聲明，就交易的情況指出，交易之完成取決於一系列條件的達成，絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。

長和於12日夜間發布公告稱，長和原計畫在22日股東周年大會上講述港口交易情況，但鑑於近日不斷有股東及傳媒查詢，「長江和記實業有限公司特此聲明，此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。」

公告強調，有關條文已於2025年3月4日的公告中說明：交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。

內地媒體觀察者網指出，長和上述這項回應，增加了這場港口交易的不確定性。自長和宣布港口交易以來，中國外交部、國家市場監督總局等多部門先後回應。

5月6日，中國外交部發言人林劍表示，長和獲准出售巴拿馬運河港口以外港口的消息，沒有根據，中國國家市場監督管理總局已表示高度關注有關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前不得實施集中，否則將承擔法律責任。

隨後，在5月10日晚間，李嘉誠現身五月天香港演唱會，這也是自港口風波發生以來，除4月末以李嘉誠基金會創辦人身分「現身」捐贈癌症治療設備外，首次出現在公共場合。有現場人士問及他港口交易問題，不過，李嘉誠並未正面回應。

香港 癌症 巴拿馬運河

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