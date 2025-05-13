香港文憑試壓力大 逾4成中五中六學生抑鬱或焦慮

香港示意圖。(圖/shutterstock)

面對公開考試及升學 ，香港 學生往往積累不少壓力，影響精神健康。香港社會服務聯會12日發表最新研究顯示，約四成受訪中五中六學生呈現抑鬱或焦慮症狀，其壓力指數平均為7.4分，兩成人壓力達10分「爆燈」。

文匯報報導，研究顯示，受訪學生心理困擾嚴重，會因怕被負面標籤而拒絕求助，是一個重要警號，建議應從父母和師長入手，讓他們學會「放過自己」，給予他們自在表達恐懼與挫折等負面情緒的空間，從而獲得適時幫助。

社聯委託香港政策研究所在2月至4月以問卷訪問1017名修讀文憑試（DSE）課程的中五和中六學生，結果顯示，有41.9%人受抑鬱或焦慮症狀困擾（37.4%有抑鬱症狀，28.6%有焦慮症狀），更有24%同時呈現兩種症狀，而有失眠問題的則超過三成。

整體來說，當學生DSE壓力愈大，心理困擾愈嚴重，情緒困擾主要源自競爭感提升，當別人做得較他們好會感惱怒；難以放下不滿情緒和保持平靜的執着心態；以及希望感削弱，覺得所做的事沒用和沒法解決問題等。

此外，在探討面對情緒問題的求助意向時，心理困擾愈嚴重的學生，愈擔心家人對求助有負面看法，因此更抗拒求助。

社聯行政總裁陳文宜指出，是次研究中，部分DSE學生早於中五時已出現抑鬱或焦慮症狀，持續至中六考試，其壓力很可能已積壓兩年，必須及早正視及提供適時和適切的支援。

社聯總主任（兒童及青少年服務）姚潔玲提到，根據前線社工經驗，很多成年人無意間將「成功」的執念傳遞給孩子，卻忽略傾聽和疏導他們負面情緒的重要性，導致青少年壓抑內心真實感受，延誤支援時機，建議應透過跨專業協作建立無標籤支援，同時幫助家長和教師調節思維環境「放過自己」，進而「放過他人」，讓學生能表達自身想法及需要，再給予適當支持。