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國安公署設立近5年 港府擬列為禁地 擅闖可囚20年

香港特派員李春／香港13日電
港府擬將北京駐港國安公署畫為禁地，未授權者不得接近；圖為2022年10月，為慶祝中華人民共和國成立73周年，香港國安公署舉行升旗儀式。（中新社資料照片）
港府擬將北京駐港國安公署畫為禁地，未授權者不得接近；圖為2022年10月，為慶祝中華人民共和國成立73周年，香港國安公署舉行升旗儀式。（中新社資料照片）

香港政府提出以「先訂立、後審議」方式，在「維護國家安全條例」下訂立附屬法例，建議列香港國安公署履職場所為「禁地」，禁止妨礙及披露國安公署調查工作，如有人意圖危害國家安全而闖入禁地，可判20年監禁。

香港立法會12日下午安排保安及司法事務委員會的聯席會議，立法會保安事務委員會祕書通知議員，是應港府要求就維護國家安全的工作舉行聯席會議，主要是在維護國家安全條例下訂立附屬法例。

港府保安局及律政司12日向立法會提交文件稱，雖然港區國安法、國安條例等法律，令國安在香港得到有效保障，但港府有憲制責任，需持續完善維護國安的法律制度及執行機制。而據國安條例訂立附屬法例，可規定違反附屬法例屬「可公訴罪行」，並可為相關罪行，訂明罰款不超過50萬港元（約6.4萬美元）及監禁不超過7年的刑罰。

香港國安公署2020年7月設立後，已被列入中共中央直屬機構，成為駐港中聯辦、中國外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊之後，第4個中共中央駐港機構。

港府文件說，國安公署的履職場所，應當依法受到適當保護，防範未經授權而接近或進入該等場所的行為，以減低國安風險，特別是與間諜行為相關的風險，建議香港特首將公署的履職場所畫為禁地。如有人意圖危害國家安全而闖入禁地，即可判20年監禁。

港府說，聽取議員意見後，將盡快敲定附屬法例及宣布禁地命令的條文，並就兩項附屬法例刊憲，提交立法會進行「先訂立，後審議」程序，建議於刊憲當日實施。保安局長鄧炳強說，現時國際形勢非常嚴峻、風雲色變，又指美國中央情報局日前鼓勵北京官員為美國從事間諜活動，反映國安風險。

香港 港府 間諜

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