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假期多、消費降級 香港傳統酒樓母親節訂枱少去年6成

香港新聞組／香港12日電
香港食肆去年全年收益亦未重返2018年水平，以中式餐館為「重災區」，中式酒樓跌幅最多。示意圖。(中通社資料照片)
香港食肆去年全年收益亦未重返2018年水平，以中式餐館為「重災區」，中式酒樓跌幅最多。示意圖。(中通社資料照片)

11日是母親節，眾多子女會選擇陪媽媽吃晚餐過節，不過，今年餐廳食肆卻未迎來好業績。傳統酒樓的旺角倫敦大酒樓負責人表示，11日晚晚市只有約一半枱有客人，訂枱少去年少6成，「30多年來最差的一晚」；近來不少老字號餐飲品牌結業，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，港人普遍「消費降級」，快餐及兩餸飯成為飽腹首選。

香港01報導，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，已推出吸客措施；即使正值休漁期，海鮮來貨價上升，酒樓仍沒有加價，但5月太多假期，勞動節、佛誕，之後又端午節，市民多了機會外遊花費，因此在母親節消費意欲大減。蘇萬誠說，去年母親節晚市，有近100張訂枱，今年卻只有40張枱，大跌6成。

5月11日是母親節，每年母親節前夕，不少子女都會提前準備花束，表達對媽媽一年以來...
5月11日是母親節，每年母親節前夕，不少子女都會提前準備花束，表達對媽媽一年以來辛勞的敬意。（中通社）

另據明報報導，經營33年的海皇粥店上周突然全線結業，有逾40年歷史的連鎖茶餐廳「燉奶佬」宣布本月底結束營運，黃家和表示，港人普遍「消費降級」，快餐及兩餸飯已成為平價飽腹首選。

據報導，港府統計處上周公布最新食肆收益，今年首季食肆總收益280億港元（約36億美元），較2018年首季、即社會運動及疫前同期低約8.2%，去年全年收益亦未重返2018年水平，當中又以中式餐館為「重災區」。黃家和表示，中式餐廳收益跌幅主要歸因於中式酒樓，經營散客的傳統酒樓難以吸引年輕客群，而面積大的酒樓更因舖租過高及人手短缺而難以維持經營。

黃家和也表示，疫情後港人消費力縮減兩成，現時則「比疫情尾聲更差」，在消費模式轉變及消費力收縮下，市民傾向選擇快餐及堪稱「時光倒流價」的兩餸飯。

經濟學者李兆波表示，經營成本過高是食肆營運死結，只能寄望下調租金及改善稅制助餐飲業紓困，只要是食物質素高、有招牌菜式的食肆可「躲過一劫」。

母親節 疫情 香港

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