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內地男擅移麥理浩徑標距柱 香港漁護署要調查

香港新聞組／香港12日電
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一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一支標距柱。（小紅書影片截圖）
一名操普通話男子，早前在大帽山移走麥理浩徑一支標距柱。（小紅書影片截圖）

內地多個社交平台流傳一則短片，顯示一名內地男子將麥理浩徑的M148標距柱擅自抬走，在附近繞圈後再放回原位。漁護署將跟進及調查相關影片。

綜合明報、香港01報導，片中男子在開首以普通話稱「麥理浩徑輕鬆拿揑」後，便將M148號標距柱拔起並扛在肩上跑走，邊跑邊說「這個148你們就別想打（卡）了，我拿著走了」，其間拍攝者發出笑聲。在片尾，該名男子將標距柱插回原位。

涉事男子之後在微信群組 「2025麥理浩徑徒步搭子群」承認有取出標距柱，惟他解釋此舉是為了加固標距柱，又指「我沒有認為這個事有啥問題」，強調自己「問心無愧」，不介意他人報警，稱「我可以跑香港一趟接受整個調查」。

香港郊遊徑、樹木研習徑及長途遠足徑均沿途設置標距柱，供遠足人士得悉所處位置，並在緊急事故時協助定位、便利搜救。

漁護署稱，派員前往大帽山涉事地點了解後，發現M148標距柱底部鬆脫，現已圍封該柱，將盡快安排維修及加固；又稱將跟進及調查網上片段。署方另引用《郊野公園及特別地區規例》稱，任何人不得故意或疏忽地損壞郊野公園設施，否則可能違法；並呼籲市民，倘目睹有人破壞公物，在緊急情況下可報警求助。

山藝教練梁念豪表示，涉事地點不時會被雲霧籠罩，有時或降低GPS定位精準度，「大帽山天冷大霧，隨時會有事發生；救傷車可以隨傳隨到，也是靠這些柱」。他說，行山幾十年均不曾見過有人擅移標距柱，「再傻都不會拔柱」，形容行為匪夷所思。

綠惜地球不時舉辦山徑活動，推廣保育意識。社區協作總監鄭茹蕙表示，標距柱是山徑上最主要及最穩定的定位工具，舉辦活動時會直接以標距柱的編號作為集合地點或活動地點，甚至了解參與者身處的位置，「舉例M074至M075之間便是我們經常使用的（活動地點）」，批評擅移行為「有欠公德」。

鄭茹蕙又說，各遠足徑沿途的標距柱一般相距500米，有些遠足人士會用作確認自己沒有偏離山徑，「不熟悉路線的山友，如果看不到支柱，有機會以為自己行錯路，而選擇其他小路，就有機會增加迷路風險」。

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