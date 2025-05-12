李家超訪中東 帶24內企「走出去」發揮內聯外通優勢

香港特首李家超（左）11日在卡達與元首（右）會面。（中通社）

香港 特首李家超上任後第二度率領商界出訪中東，11日抵達卡達首都多哈。李家超首度聯同內地企業外訪，訪問團成員共有24間內地企業代表，大部分屬創科或新能源企業，李家超在社交媒體稱與內企共同出訪，旨在發揮香港「內聯外通」優勢，幫助它們「走出去」，並期望內企與香港企業互補優勢，提供全方位供應鏈 服務。

明報報導，訪問團成員共有24間內地企業代表，大部分屬創科或新能源企業，如研發無人機的億航智能設備（廣州）副總裁崔正日、虛擬銀行微眾銀行副行長陳峭、人工智能 企業佳都科技集團執行總裁陳嬌、從事油氣田和天然氣業務的金帝聯合控股集團常務副總裁盧衍銘等。其他內企代表包括復星醫藥母公司復星國際副總裁祝文魁、建築公司寶業湖北建工集團董事張健等。

據報導，大部分隨團內企尚未在香港上市，僅復星國際及寶業湖北建工集團的母公司寶業集團已在港上市。

報導稱，副財政司長黃偉綸、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、貿發局主席林建岳等一同外訪。隨行香港商界代表包括香港總商會主席陳瑞娟、工業總會主席莊子雄、廠商會會長盧金榮、港交所行政總裁陳翊庭、港鐵行政總裁金澤培、機管局主席林天福等。

報導說，李家超11日展開訪問行程，與卡達元首及首相兼外相會面，討論加強兩地經貿、投資及人文合作。李表示，雙方已大致完成促進和保護投資協定的談判，期待早日正式簽署，並預告此行將與卡達在貿易、投資推廣、金融服務、創新科技、文化和旅遊等範疇，簽定多份諒解備忘錄和協議。李家超邀請卡達發掘在港投資和商業機遇，冀兩地在科技發展加強合作。

報導指，李家超又到訪當地主權財富基金卡達投資局，探討雙方在金融和經濟的合作機遇，其後出席渣打卡達分行舉辦的市場簡介會暨午餐會。他指關稅戰帶來新秩序、新機遇，香港與內地工商界合作，能提供全面供應鏈管理系統，將惠及全球，他鼓勵卡達企業利用香港資本市場、專業金融服務，以及與內地互聯互通的優勢，籌集國際資金。