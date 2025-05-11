我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

港明年推實時地圖 能呈現景點輪候時間 還有AI安排旅遊

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港旅發局明年將推出旅遊實時地圖，呈景點輪候時間。圖為香港維多利亞港。（中通社資料照片）
香港旅發局明年將推出旅遊實時地圖，呈景點輪候時間。圖為香港維多利亞港。（中通社資料照片）

香港旅遊業正逐步復甦，今年首4個月，香港共接待1600萬人次遊客，較2023年同期增長1.2倍。香港旅遊事務專員張馮泳萍昨稱，旅發局明年將推出旅遊實時地圖，參考主題樂園地圖，納入不同活動的最新消息、景點輪候時間等，地圖亦加入人工智能的行程安排功能，只要輸入想遊覽的項目類別如演唱會，便會推薦行程供旅客參考。

明報報導，剛過去的五一黃金周高峰時有約3000名旅客到訪西貢東壩，張馮泳萍表示長遠而言或需限制車流，至於會否向到訪旅客收費，她指「收入場費又要落個閘，我們不覺得是一個可行方法」。

張馮泳萍昨日受訪稱，對黃金周旅客人數感鼓舞，期內錄得110萬人次旅客，較去年同期多逾兩成，其中非內地旅客更較去年升三成，升幅較內地旅客多。

據報導，近年不少內地旅客喜歡到香港各處街道或路牌「打卡」，被問到這些地點會否亦可在地圖標示，張馮泳萍認為較困難。至於會否有加入地圖的景點數目，她稱「要再看看（情况）」，因有些景點會突然暴紅，強調當局會留意旅客使用的社交平台。

報導指出，西貢東壩近月成為內地遊客熱門景點，張馮泳萍認為旅客到埗亦不會想見到「全部都是人頭」，故長遠要和各部門設法分散旅客到不同的「綠色景點」，並考慮參考內地或外地景點，在該處限制車流，「某程度車輛供應變成限額」。她說會諮詢各界意見，跟運輸署和漁護署商討。

另據文匯報報導，香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日在一公開場合表示，在港府及業界的努力下，香港旅遊業疫後實現強勁復甦，今年首4個月共接待1600萬人次遊客，較2023年同期增長1.2倍，以歐盟旅客增長尤為顯著，較2023年增1.4倍。五一黃金周錄得約110萬人次訪客，非內地遊客約有18萬人次，增長超過三成，凸顯香港旅遊業的韌性和吸引力，有信心未來數年旅遊業發展會達到新高度。

據報導，被問及是否正爭取增加「一簽多行」城市時，香港政務司司長陳國基表示，港府一直與內地有關部門溝通，首要考慮香港的承受力，然後再適時放寬更多內地旅客赴港，「要香港承受得到，旅客先體驗好。」未來，港府會利用科技方便旅客安排行程，例如在港珠澳大橋提供實時影像供旅客參考、昂坪360纜車可以預約登車等，為旅客帶來更好的旅遊體驗。

香港旅發局明年將推出旅遊實時地圖，呈景點輪候時間。圖為彩虹邨。（取材自香港旅遊局...
香港旅發局明年將推出旅遊實時地圖，呈景點輪候時間。圖為彩虹邨。（取材自香港旅遊局）

香港 港府 人工智能

上一則

特種兵窮遊香港 政務司長陳國基：歡迎不同類型旅客

下一則

女大生14篇論文靠副院長父親署名偷渡 重慶大學開鍘了

延伸閱讀

美關稅政策反覆 全球富豪拋美資產30年最劇烈 1主因造成

美關稅政策反覆 全球富豪拋美資產30年最劇烈 1主因造成
香江風情／五一「特種兵」赴港窮遊過夜 波及國安

香江風情／五一「特種兵」赴港窮遊過夜 波及國安
五月天征服香港18萬粉 遺憾「10年沒跟媽媽過母親節」

五月天征服香港18萬粉 遺憾「10年沒跟媽媽過母親節」
香港也賣美債？外匯基金減持美元資產剩79%

香港也賣美債？外匯基金減持美元資產剩79%

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
中共政治局委員兼中國副總理何立峰即將啟程赴瑞士與美方談判。（路透）

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

2025-05-09 11:32
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼