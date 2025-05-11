港明年推實時地圖 能呈現景點輪候時間 還有AI安排旅遊

香港旅發局明年將推出旅遊實時地圖，呈景點輪候時間。圖為香港維多利亞港。（中通社資料照片）

香港 旅遊業正逐步復甦，今年首4個月，香港共接待1600萬人次遊客，較2023年同期增長1.2倍。香港旅遊事務專員張馮泳萍昨稱，旅發局明年將推出旅遊實時地圖，參考主題樂園地圖，納入不同活動的最新消息、景點輪候時間等，地圖亦加入人工智能 的行程安排功能，只要輸入想遊覽的項目類別如演唱會，便會推薦行程供旅客參考。

明報報導，剛過去的五一黃金周高峰時有約3000名旅客到訪西貢東壩，張馮泳萍表示長遠而言或需限制車流，至於會否向到訪旅客收費，她指「收入場費又要落個閘，我們不覺得是一個可行方法」。

張馮泳萍昨日受訪稱，對黃金周旅客人數感鼓舞，期內錄得110萬人次旅客，較去年同期多逾兩成，其中非內地旅客更較去年升三成，升幅較內地旅客多。

據報導，近年不少內地旅客喜歡到香港各處街道或路牌「打卡」，被問到這些地點會否亦可在地圖標示，張馮泳萍認為較困難。至於會否有加入地圖的景點數目，她稱「要再看看（情况）」，因有些景點會突然暴紅，強調當局會留意旅客使用的社交平台。

報導指出，西貢東壩近月成為內地遊客熱門景點，張馮泳萍認為旅客到埗亦不會想見到「全部都是人頭」，故長遠要和各部門設法分散旅客到不同的「綠色景點」，並考慮參考內地或外地景點，在該處限制車流，「某程度車輛供應變成限額」。她說會諮詢各界意見，跟運輸署和漁護署商討。

另據文匯報報導，香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日在一公開場合表示，在港府 及業界的努力下，香港旅遊業疫後實現強勁復甦，今年首4個月共接待1600萬人次遊客，較2023年同期增長1.2倍，以歐盟旅客增長尤為顯著，較2023年增1.4倍。五一黃金周錄得約110萬人次訪客，非內地遊客約有18萬人次，增長超過三成，凸顯香港旅遊業的韌性和吸引力，有信心未來數年旅遊業發展會達到新高度。