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李家超：香港有新聞自由 用熱度溫度說好民族復興故事

香港新聞組／香港10日電
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香港特首官李家超9日出席香港最佳新聞獎頒獎典禮暨午餐會。圖為李家超（第一排中）、中聯辦宣傳文體部副部長李曙光（第一排右八）、保安局局長鄧炳強（第一排左七）、政府新聞處處長廖李可期（第二排左八）、香港報業公會主席郭艷明（第一排左八），以及其他嘉賓在活動合照。（中通社）
香港特首官李家超9日出席香港最佳新聞獎頒獎典禮暨午餐會。圖為李家超（第一排中）、中聯辦宣傳文體部副部長李曙光（第一排右八）、保安局局長鄧炳強（第一排左七）、政府新聞處處長廖李可期（第二排左八）、香港報業公會主席郭艷明（第一排左八），以及其他嘉賓在活動合照。（中通社）

香港在最新的全球新聞自由排名跌至140，更首次與「祖國」、俄羅斯及北韓等一同列入「狀況惡劣」等級。當大家感慨香港新聞自由殞落時，特首李家超9日在報業公會香港最佳新聞獎頒獎禮上發言時，強調香港有新聞自由，他同時展示對新聞界的「期望」，指要「有熱度」多發掘及報導「民族偉大復興、國家建設重大成就」等新聞。

香港特首李家超9日在香港最佳新聞獎頒獎典禮，強調香港有新聞自由，期許新聞界要多發...
香港特首李家超9日在香港最佳新聞獎頒獎典禮，強調香港有新聞自由，期許新聞界要多發掘並報導「民族偉大復興、國家建設重大成就」。（中通社）

綜合港媒報導，李家超致辭指，現時全球面對單邊主義、保護主義、霸權主義，地緣政治複雜，國際局勢充滿不確定性，但強調有危亦有機，始終相信香港是機遇大於挑戰。他寄語香港的新聞從業員，應當履行新聞專業使命，以充滿「熱度」、「溫度」、「態度」的專業新聞製作，講好香港故事，並為香港建立以弘揚愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀貢獻力量。

李家超又說國家現代化全面發展、民族復興偉業，這些重大成就都是「火熱題材」，值得深入採訪報導，而他自己將新聞工作者視為「共建美好香港家園的同行者和貢獻者」。

李家超絕口不提日前無國界記者（RSF）公布「世界新聞自由指數」，香港排名急跌至第140位，他僅重申，香港新聞自由受到基本法保障，國安法例亦列明，維護國安應當依法保護香港居民享有的自由。但事實上，過去幾年已有不少市民因網上批評政府言論而被捕；記者提問亦被保安局長責難；而外國媒體記者亦被拒入境。

不論香港或西方新聞學院入門課程都必定會教導：新聞工作應以揭示事實、監督權力為核心。但李家致辭時，闡述了他對新聞工作者的「期望」，除了鼓勵業界「發揮建設性作用」外，更指記者應承擔對國家及香港「應有之責」，說好中國及香港故事，向虛假信息說不，責斥及反對偏頗和誤導性信息，拒絕同流合汙，以維護香港新聞的公信力。

他續解釋，「熱度」是指新聞界要以敏銳的洞察力，深入採訪和報導「國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」的重大成就。至於「溫度」就從市民的視點出發發掘真相，傳遞不同聲音。但事實是，港府的「應變反駁隊」，不時就「不同聲音」提出反駁及指責。

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