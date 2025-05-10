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香港新冠病毒活躍度衝1年新高 7天31例重症、死亡個案

香港特派員李春／香港10日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

近期香港公共交通工具上咳聲四起，戴口罩者增多，衛生單位說香港新冠病毒再度活躍，活躍度創一年新高，過去一周錄得逾31宗嚴重及死亡個案。

香港衛生防護中心今天說，香港本地新冠病毒的整體活躍程度持續上升，呼吸道樣本檢測陽性比率及汙水病毒含量已超越過去一年新高。衛生防護中心上周錄得31宗涉及新冠的重症及死亡個案，較之前一星期的16宗升近一倍。

香港化驗所上星期新增帶有新冠樣本數量有972個，較前一周增加134個，而本星期截至7日，每日新增的新冠樣本介乎131至199個，至於公共衛生化驗服務處上周收集的逾8400個樣本中，約有11.42%帶有新冠病毒，較前一周的10%輕微增加。

香港衛生中心在新一期《新冠流感速遞》說，最新汙水監測數據顯示，XDV病毒株在本地的流行率有上升趨勢，屬於與JN.1相關的變異病毒株。在香港變異病毒株XDV占91.3%，成為目前主流病毒株，但未有資料顯示XDV會較JN.1和XBB引致更嚴重疾病。

香港衛生防護中心還說，4日至7日錄得10宗安老和殘疾院舍爆發個案，共有39人受影響。

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