香港33年海皇粥店突熄燈 全盛期逾30分店 燉奶佬也結業

香港示意圖。(圖/shutterstock)

屹立香港 33年的海皇粥店近期傳出陷財困，海皇國際董事局7日晚公布，基於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，決定終止全部業務，同日關閉所有店鋪；另一個連鎖食肆品牌「燉奶佬」也在本月走進歷史。

香港01報導，海皇粥店高峰時有逾30間分店，近年逐漸關縮減，過去8個月內關閉5間分店，現時尚有7間分店。海皇國際表示，隨著業務的終止，公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。

海皇國際向全體員工發出終止雇傭合約通知，公布由5月7曰起終止雇傭合約，將會盡快通知員工未發放的工資、代通知金、累積年假、遣散費等的安排，員工可就法律權利及可向公司提出索償的金額等疑問諮詢勞工處。

海皇國際董事局解釋，由於經營環境及公司財務狀況惡化等因素，管理層無奈決定終止公司全部業務，並於同日關閉所有店鋪及辦公室。隨著業務的終止，公司隨後將以債權人自願清盤的方式進行清盤。

海皇粥店創立於1992年，以全港首間連鎖粥店食肆聞名，高峰期曾擁有逾30間分店。不過近年收縮加快，上月沙田好運中心分店結業後，店內的設備及家具一度被拍賣 ，已傳出陷財困。

灣仔分店去年10月28日至30日推出「全港首間粥店放題」，食客付10元（港幣，下同，約0.1美元），即可在45分鐘內任食瑤柱白粥、4款油器和飲豆漿，名額先到先得，一度成為熱話，更引來食客大排長龍光顧。該店去年8底月因欠租3個月，遭業主入稟高等法院索償81.3萬元及違約賠償，並要求交吉鋪位。

另據報導指出，著名的香港甜點「燉奶佬」最後一間美孚分店，將於2025年5月29日關閉，44年歷史告終。燉奶佬是以雙皮奶和薑汁撞奶聞名，是1981年創立的甜品名店，分店遍布旺角、荃灣等地，鼎盛時期分店超過10間，陪伴香港幾代人成長，讓許多人感到不捨。