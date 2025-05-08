港大學畢業生首季薪酬增2% 職缺同比跌5成 創科逆市招才

在香港創科AI 發展勢頭下，與電子、工業、電氣及機械工程相關的職位空缺逆市增1成，凸顯香港發展新質生產力與人才的重要關聯；圖為香港交易廣場。（中新社）

大學畢業季節來臨，在當前國際政治環境及貿易戰下經濟未明朗，影響就業市場。大學聯校就業資料庫（JIJIS）最新數字顯示，今年1月至3月提供予香港 大學畢業生的全職空缺有7900多個，雖然較去年同期減少，但薪酬卻微增2%，在香港創科AI （人工智能 ）發展勢頭下，與電子、工業、電氣及機械工程相關的職位空缺逆市增加一成，相關人才相當搶手，凸顯香港發展新質生產力與人才的重要關聯。

文匯報報導，有學者專家指出，今年首季香港整體經濟及就業仍屬穩定，數字更多是說明雇主對前景抱觀望，因而延後招攬新人，估計隨著各地應對貿易戰的政策方向逐漸明朗，今年底前就業市場或會回暖。

根據JIJIS數據，今年1月至3月，適合大學畢業生的全職職位有7928個，較去年同期減少8478個，跌幅51.7%，而提供空缺的雇主也由約1000個減至640多個。相比受疫情衝擊最大的2020年及2021年，該兩年首季的空缺亦有逾1.2萬個。待遇方面，今年首季大學畢業生職位薪酬中位數是1.95萬元（港幣，下同，約2513美元），平均薪酬2.1萬元，較去年同期微增2%

數字顯示，不同行業絕大多數工種有意招聘大學畢業生的職位都減少，其中客戶服務類包括零售、酒店、旅遊等行業的情況較顯著，空缺由去年首季的4502個減至今年的351個，跌幅超過九成。其他包括IT程式設計、銀行、教育、市場營銷等多個傳統行業空缺數亦跌逾一半。

個別工種的空缺數目則逆市增加，其中電子、工業、電氣及機械工程類別由1773個增至1957個，增幅約一成。

立法會議員、香港中文大學工程學院副院長黃錦輝表示，電子、工業、機械等工程職位增加，是受惠於香港創科產業發展，「近年特區政府在AI+、生命科學及金融科技等投入大量資源，相關基建及技術需求增加，帶動了這些工程類職缺的增長。」

雖然今年首季大學畢業生職位空缺明顯減少，但他認為期內香港整體失業率維持3.2%，反映總體就業市場仍能滿足求職者需求，而本地生產總值升幅亦較預期佳。

此外，港大將於2025/26學年起，規定所有本科生必須修讀AI相關課程，確保具備基本知識和應用能力，著力加強學生支援，包括培訓人工智能（AI）技術的應用，以及一對一職業輔導、AI模擬面試等，希望提升畢業生競爭力。