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國歌條例生效近5年 播國歌背向草地 港青被控侮辱國歌

香港新聞組／香港8日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港「國歌條例」生效至今近5年，至少已有5人被落案起訴犯「侮辱國歌罪」。最近最令人譁然的一宗是被指球場播放國歌時，被告因背向草地便被落案起訴。有曾參與立法討論的前立法會議員批評，當時民主派議員有針對不同行為查詢，但官員也沒有給清晰答案，「只是籠統地說有否意圖、不尊重」。他覺得立法不清晰能讓當權者方便行使，「有政治需要就收緊地用」。

自由亞洲電台報導，2020年6月正式生效的「國歌條例」訂明，所有人都應當尊重國歌，並在適當的場合奏唱國歌；同時亦不得不當使用國歌，公開、故意、意圖進行侮辱國歌的行為。當時不少人憂慮，何謂「侮辱」，例如奏唱國歌時需要去洗手間或因腳痛而坐下是否犯法，當局曾為這些疑問解說，指不會構成違法；又說草案主要精神是「尊重」，意指條文較寬鬆。時任政制及內地事務局局長聶德權指，「如果市民根本沒有意圖侮辱國歌，國歌條例對其生活不會有影響，也不會出現所謂『誤墜法網』的情況。

然而，據統計，「國歌條例」生效至今已有5人被控告，而近日一宗涉及足球比賽播國歌期間，一名19歲男子因背向草地而被控告侮辱國歌的案件開審，再次令市民質疑如何界定為「侮辱」，並批評「如果如廁中怎麼辦」、「看球賽這麼辛苦不如不要看」。

翻查資料，「國歌條例」於2019年初提交立法會討論，期間因拉布、社會運動及疫情等因素，直至2020年6月底，立法會在多位民主派議員抗議的情況下，混亂中僅用了30秒極速通過三讀。曾參與立法討論的前議員許智峯，指當時立法會二讀時已被設時間限制，導致未能「拉布」，而民主派很多問題都被壓縮未能討論，「整個立法過程很粗疏」。

他們曾針對地問官員如背向國旗、不站立是否屬違法，面部表情要如何等，官員也沒有給清晰答案。許智峯認為，當背向草地都成為被控告的理由，顯示這條例是嚴刑峻法，「做一個白色恐怖的思想洗腦，令你覺得這件事不能有其他選擇的方式去表達」。

疫情 香港 法網

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