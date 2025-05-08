空姐誤將白酒當水給3歲童喝 港爸怒斥國泰道歉無誠意

香港示意圖。(圖/shutterstock)

有港人一家三口，日前乘坐國泰「爾雅商務客艙」由香港 飛倫敦時，遇到空姐誤將酒當水給3歲小童飲用的離譜事件。事主及後在社交平台發帖，控訴國泰空姐派餐時，錯誤地將白酒給其3歲兒子飲，且事發後機組人員應對失當，引發網民熱議。國泰雖發聲明致歉，但家長怒批「毫無誠意」。

大公、文匯報報導，當事人表示，航班原定從香港飛往倫敦，登機前就因「5名乘客被臨時請下飛機」延誤30分鐘起飛，至起飛時頭頂置物櫃門竟突然彈開，行李掉落，令乘客不安。

當航班派餐時，家長為3歲兒子點選「雞肉餐配水」，未料男童喝下後，對爸爸說「這杯很酸」，港爸嘗試飲用後驚覺竟是白葡萄酒。事主即時向空姐投訴反映，但空姐僅簡單換回水，未有表現出應有的關注與歉意：「她居然只看了一眼，然後拿走白酒，還給我們水然後走了」。

事主不滿其後再向高級空服員投訴，機組人員透過廣播尋找機上醫生協助，及後找到一名自稱法國籍的醫生乘客，該醫生表示男童無大礙，更指「法國小孩5歲就開始喝酒」，此言論令家長極度不滿。空服員僅建議留意孩子是否出現症狀，事主認為此處理方式嚴重缺乏專業與責任感。

港爸表示事件發生後，自己全程抱著兒子，每30分鐘檢查狀況，依靠人工智能 工具如ChatGPT 協助判斷，整個14小時航程極為煎熬，並一直灌水給孩子。而空姐事後未有主動道歉，甚至在事件後對孩子說「你不會生我氣吧？」後續亦沒有主動溝通，令家長感到被輕視，已向國泰航空正式投訴。家長亦強調，英國法律明確禁止5歲以下兒童飲酒，香港法律同樣禁止在業務過程中向未成年人供應酒精飲品，違者最高可罰款5萬港元。

事件引發網友怒火：「給幼兒喝酒根本是投毒」、「法國醫生說辭是縱容犯罪」、「超商都不能賣酒給未成年了，更何況三歲小孩！」亦有網民為事主感到慶幸：「幸好你兒子沒事，如果嚴重過敏在高空那可是叫天不應叫地不聞。」還有網民表示：「去年其他航司也有過類似糾紛，希望這次能推動統一兒童餐標示」。

國泰航空發言人回覆傳媒表示深切歉意，立即啟動內部調查，確保採取適當的跟進行動，並已提出補償方案，會繼續向乘客及其家人提供適切的支援。