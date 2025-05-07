李家超5.10再訪中東拚商機 商界曝1特色和西方差很大

香港特首李家超6日表示，將於10日出訪中東兩個國家，這亦是他任內第二次訪問中東。（中通社）

香港 特首李家超10日將率領代表團訪問卡達和科威特兩個中東國家。代表團成員將包括30多位香港工商界和專業界領袖，還有20多位來自浙江、福建、廣東等地的內地企業家。其間他將與兩國政府領導會面，深化國際交往合作，鞏固網絡，擴大朋友圈，全力開拓商機。

大公報報導，李家超6日出席行會前向傳媒表示，卡達和科威特都是中東經濟蓬勃和增長快速的國家。卡達的人均國內生產總值（GDP）是海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）國家之中最高，是中東的重要航空樞紐之一。而科威特是海合會的輪值主席國，人均GDP在海合會國家中排名第三，擁有的主權基金是全球資產總值最高之一，亦是首個與香港同時簽訂投資協定，和全面性避免雙重課稅協定的海合會國家。

這是李家超任內第二次出訪中東，將再一次開創先河，帶領50多名商貿代表出訪，成員除香港工商界和專業界領袖外，還有20多位來自浙江、福建、廣東等地的內地企業家，涵蓋金融、工商、貿易、基礎建設、創新科技、能源、運輸物流等範疇。

李家超指出，此次帶領香港和內地商貿及企業代表一同訪問中東有兩個目的。一是發揮好香港在「一國兩制」下「內聯外通」的優勢，體現香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，做好企業「引進來，走出去」的橋樑作用。二是展現在「一國兩制」下，內地與香港的企業優勢互補，發揮協同效應，可提供全方位供應鏈 服務。

李家超續說：「中東除發展迅速，資金充裕，更積極尋求分散風險，尤其分散投資到內地和香港，這也配合全球經濟重心東移的大趨勢。」

此次訪問連同上次已訪問的沙烏地阿拉伯 和阿聯酋，合共是海合會成員國的三分之二，占海合會國家的總人口約90%。

香港─中東經貿協會副會長俞國偉表示，中東富裕國家消費力很強，對產品的要求亦與歐美發達國家相若。然而，中東消費者在產品顏色選擇上，與西方國家有很大差別，特別鍾情鮮豔的顏色，暢銷貨多為金色等明亮顏色，這往往是外界忽略之事。因此，他認為，港商應多參加訪問團，以增加對當地的了解。