南丫12年前39死海難 生還者指救生圈僅64個 不見救生衣

香港示意圖。(圖/shutterstock)

12年前香港 南丫海難釀成39人死亡，遇難者家屬一直爭取開死因研訊，死因庭6日展開死因研訊。「南丫四號」船長周志偉當年表示，當時見「海泰號」從前方500米高速駛來，他鳴笛示意無效，最終兩船相撞。庭上首次讀出多名生還者的證供，乘客之一的港燈工程師透露，曾在上層船尾點算救生圈有64個，但不見救生衣。聆訊7日繼續。

明報報導，事發2012年十一慶典晚上，兩船相撞奪去39條人命，死因研訊料歷時60天。裁判官周慧珠甫開庭稱，研訊旨在查明事實，不會審視民事和刑事責任，但希望公開嚴明地找出事實，可令失去至親的人感到事件告一段落。

據報導，死因研訊主任李希哲6日讀出15名證人的書面供辭，未傳召任何證人到庭。李透露將傳召92人出庭作供，並呈交166名證人的供辭。庭上首先讀出乘客、港燈職員黎浩然的證供，黎當日安排港燈員工和員工家屬參觀發電廠，當晚約124人登船觀賞維港煙花。

報導稱，黎晚上8時許走入駕駛室，見船長精神狀態正常，及後起航4至5分鐘後，黎發現另一艘船「海泰號」駛近；船長向右扭軚，隨即兩船相撞。黎見船傾側入水，遂報警求助。

報導說，庭上讀出12名死者家屬2012年錄取的書面供辭，部分是首次在公開法庭披露。港燈工程師張國康供稱，當晚一家四口在「南丫四號」上層露天甲板，突然傳出「砰」一聲，他和兒子跌在地上，並和妻女失散。他在上層船尾取救生圈，和兒子點算後發現有64個，其後船下沉。他在混亂間掉了眼鏡，難以看清現場環境，終發現兒子命喪大海。

資料顯示，周於2015年裁定誤殺罪不成立，但危害他人海上安全罪成，判囚9個月；黎39項誤殺罪和危害他人海上安全罪成，判囚8年。