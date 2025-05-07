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配合北京「去美元化」 港外匯基金美元資產占比97後新低

香港新聞組／香港7日電
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捍衛聯繫匯率，香港金管局近日3度斥資千億港元購買美元；圖為香港街頭一家貨幣兌換店電子屏顯示港元兌美元等匯率信息。（中新社）
捍衛聯繫匯率，香港金管局近日3度斥資千億港元購買美元；圖為香港街頭一家貨幣兌換店電子屏顯示港元兌美元等匯率信息。（中新社）

香港金管局近日3度斥資千億元（港幣，下同，約129億美元）購買美元，來捍衛聯繫匯率之際，局方6日再公布，目前外匯基金的美元資產比率，已由90%急降至約79%，創1997年「亞洲金融風暴」後最低，並表明會持續將投資由美元分散至非美元資產。

自由亞洲電台、彭博報導，香港「去美元資產」做法，不但與近來中國國策走向一致，就連整個亞洲主要經濟體都出現「拋售美元潮」，路透引述分析師形容為一場「逆亞洲金融危機」，美元的全球霸權地位面臨前所未有挑戰。而作為「美元橋梁」的香港未來如何自處，備受關注。

香港金管局公布，外匯基金近來已逐步將投資由美元資產分散至「非美元資產」，包括人民幣、歐元、日元及英鎊等，並會持續縮減美債年期。他指，目前外匯基金的美元資產比率，已由90%降至約79%。

港元兌美元匯率2日一度升至7.75，觸及聯繫匯率區間的強方兌換保證上限。金管局被迫入市干預大手賣港元、買美元，為2020年以來首次，更加連續3個交易日進場，累計注資金額達逾1166億元，其中6日刷新單次注資歷史新高，達逾605億元，其反映香港捍衛聯繫匯率的決心。

翻查金管局資料，1997年亞洲金融風暴後，當局為捍衛聯繫匯率制度，一直將美元資產維持在約90%水平，作為外匯基金核心配置。如今這比率大跌至79%，意味至少創下20多年來新低紀錄。而香港「去美元化」的做法，與近來中國國策走勢一致。

路透6日引述多位分析師指，目前整個亞洲主要經濟體都出現「拋售美元潮」，導致人民幣、台幣、新加坡元、韓元等貨幣大幅升值，其趨勢與亞洲金融風暴「資本大舉撤出亞洲」相反，形容為一場「逆亞洲金融危機」。由於美國總統川普引發全球關稅大戰、經濟放緩風險大增，使市場對美元資產回報失去信心，美元的全球霸權地位面臨前所未有挑戰。

資深財經專家顏寶剛表示，美元資產占比創新低並不意味著港府準備將港元跟美元脫鉤，只是港府正在減少依賴美元資產。

不過，香港仍堅持「美元橋梁」的角色。香港金管局總裁余偉文6日指出，外匯基金走多元化路線之餘，美元資產占比仍會保持至少一半，用於維持港元和金融市場穩定。

香港 匯率 港府

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