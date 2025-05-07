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長和獲准賣巴拿馬運河2港口？ 中外交部斥消息無根據

記者謝守真／香港7日電
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中國大陸外交部發言人林劍。（歐新社）
中國大陸外交部發言人林劍。（歐新社）

針對「長和獲准出售巴拿馬運河港口以外的港口」一事，中國外交部6日回應稱，此一關於長和的消息沒有根據，未獲批准前不得實施集中，否則將承擔法律責任，並強調企業的商業行為應遵守相關法律，不能損害國家利益。

在6日下午中國外交部例行記者會上，針對香港無線電視記者問及，近日有媒體稱，長和獲准出售巴拿馬運河港口以外的港口，請問中方有何評論？

中國外交部發言人林劍重申，「這項報導沒有根據」，中國國家市場監督管理總局已經表示高度關注有關交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前不得實施集中，否則將承擔法律責任。中國政府將依法堅決維護國家主權安全發展利益，維護市場公平公正。

林劍還強調，「企業的商業行為應遵守相關法律，不能損害國家利益。」

據3月4日發布的交易通報，香港首富李嘉誠旗下的長和集團原定最遲於4月2日與美國投資公司貝萊德牽頭的財團簽署出售包括巴拿馬港口在內的協議。香港英文媒體《南華早報》3月底引述知情人士稱，長和將不會按計劃簽署協議。

華爾街日報4月16日報導引述知情人士稱，地中海航運正討論將兩個巴拿馬運河港口從長和交易分拆，先收購餘下41港口。知情人士還透露，中國政府已向長和及TiL表態，出售巴拿馬運河港口以外的港口並不成問題，儘管它仍將面臨其他國家的監管審查。

此後，中國外交部發言人郭嘉昆在28日例行記者會中也向香港長和集團喊話指出，港口交易審慎行事，與中方有關部門充分溝通。

巴拿馬運河 香港 華爾街

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