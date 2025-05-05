逾4成海外客愛上香港生態觀光 首選西貢、大澳

香港示意圖。(圖/shutterstock)

國際青年商會中國香港 總會4日公布「香港無處不旅遊」問卷調查結果，有別於受訪港人多數推薦的「食買玩」，超過40%受訪海外人士赴港旅遊的首選是生態觀光 ，熱門選擇依次有西貢、大澳和「4徑」（麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑、鳳凰徑）。

文匯報報導，總會認為，未來業界在旅遊產品設計上應有所調整，同時要加強宣傳香港具備訪客重視的自然風光、歷史文化、交通便利的優勢。有生態旅遊專家建議，應透過教育及規範促進生態旅遊健康發展。

國際青年商會中國香港總會3月至4月上旬開展問卷調查，主要透過網上訪問836名港人及410名來自35個國家及地區的海外人士。在4日發布會上，該會會長王師堯表示，是次為香港首個問卷調查同時向港人及外國訪客探討香港旅遊的議題，別具意義。

調查發現，受訪海外旅客的旅遊取向轉以生態旅遊為主，他們首選生態觀光（41.3%） 類別，其次為歷史古蹟（18.1%）；受訪港人則傾向推薦美食購物玩樂（26.9%）、其次為生態觀光（24%）。

當被問及揀選原因時，受訪海外旅客多重視自然風光（19.4%）、歷史文化價值（16.3%） ，以及交通便利（15.4%） 。總會表示，這正是香港的優勢，擁有豐富的自然景觀，中西文化匯聚造就的獨特歷史建築，同時遊客可在較短時間內穿梭不同景點，無須過於舟車勞頓，迎合旅客玩到盡的心態。

至於歷史古蹟及藝術文化的景點，受訪海外旅客較喜歡深度遊或具故事性的景點。他們對歷史古蹟的喜愛依次為前深水埗配水庫（55.2%） 、孫中山紀念館（44.8%）及饒宗頤文化館（41.4%） ；而藝術文化則為長洲（44.2%） 、彩虹邨（36.8%） 及九龍城寨公園（33.9%） 。立法會議員姚柏良透過視像表示，調查結果反映旅客喜好的轉變，具參考價值。

活現香港共同創辦人及行政總裁兼是次調查顧問陳智遠表示，香港要做到「無處不旅遊」，首先是要深刻認識自己的旅遊資源，重新發現及發掘；其次是要懂得說好自己的故事，並以創意及開創的精神，更好地善用城市的文化及綠色旅遊資源；最後是找方法保護獨有的文化旅遊資源，考量承載力，並建立合適的地區旅遊文化。