香港財爺：擴充旅遊硬件 打造海濱新地標

香港示意圖。(圖/shutterstock)

五一黃金周，訪港旅客量進一步增加。香港 財政司司長陳茂波4日在網誌表示，為承接持續增加的旅客量，港府 積極擴充硬件設施，更重視提升每位訪客的旅遊體驗，形容是塑造「香港品牌」的關鍵，也是既「旺丁」亦能「旺財」的路徑。

大公報報導，他表示，港府正在推動建設全長約60公里的「活力環島長廊」，把港島多個重要地標景點、歷史文化建築，以至優美的沙灘和郊野公園串連，形成一條獨特的遊覽路線，至今已完成八成路段銜接，目標是在2027年底前駁通九成，以期於2031年底前基本完成餘下工程。

陳茂波指出，香港有維港兩岸的璀璨景致，中西薈萃的獨特文化。香港需更好利用這些自然和文化特質，打造更多值得一來再來的好去處，更多令人流連忘返的精彩體驗，全力推動無處不旅遊。

今年財政預算案提出，希望將紅磡站以南的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標。陳茂波說，當局剛就紅磡站以南的臨海用地提出初步規劃構想，從娛樂體驗、水體運用及行人暢達度等多方面着手。

陳茂波說，港府未來會繼續透過「優化硬件」、「提升體驗」兩大方向，增強香港各區海濱的魅力。除了今年年初啟用的北角「東岸板道」外，板道東段、紅磡都市公園（第二期）及西營盤東邊街北休憩用地等項目，今年會相繼完成。當局亦會在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，增設輕食飲品攤檔。