五一香港大圍村「小京都」熱門 澳門推小而美社區遊

香港大圍村一帶，有網民譽為「港版小京都」。(取材自「街坊帶路」臉書)

五一黃金周不少內地旅客訪香港 及澳門 ，除了大景點，部分社區景點成為了小紅書 推薦的另類打卡地點，香港大圍村一帶，有網民譽為「港版小京都」，澳門推出多重創新舉措，力推「小而美」社區。

香港01報導，位於沙田、擁有400多年歷史的大圍村近日成為另類景點，內地社交平台《小紅書》有用戶推薦附近一帶的打卡熱點，體驗香港的社區風情。來自北京的旅客孫小姐從小紅書得知這個打卡點，她表示景點「挺可愛的」，對於有人形容大圍村一帶像日本的小京都，她表示沒有去過日本，但覺得「香港就是香港，國內就是國內，沒有一定是要像別的地方。」

報導稱，附近髮型店職員透露，自黃金周展開以來，留意到不時有內地客到「大圍村」的路牌下打卡拍照，，但有餐廳員工表示，過去兩天，五一黃金周的旅客人流，對生意幫助不大。

澳門在五一黃金周，推動小而美社區觀光。 (中通社)

另據文匯報報導，澳門旅遊局數據顯示，假期首日澳門酒店入住率超過95%，且大三巴等熱門景點連日來多次實施人潮管制。為吸引遊客，澳門推出多重創新舉措，啟動「FUN享樂遊澳門—社區旅遊駐點導賞服務」，推動旅遊多元化發展。

據報導，一些「小而美」的社區旅遊發力，在內地社交平台開展多形式推廣。部分舊城區建築風格獨特，加上設有本地文創攤位與駐唱表演，吸引越來越多年輕遊客「打卡」，有人慕名澳門氹仔舊城區匯聚特色小食與葡國美食，關小姐表示：「這次還發現氹仔舊城區臨時行人專用區，頗為驚喜，有助拓寬遊客活動空間，提升休閒體驗。」

為吸引更多遊客深入社區「探索澳門」，繼上月加推第二期「周遊列澳」社區旅遊資助計畫之後，澳門旅遊局5月4日啟動「FUN享樂遊澳門—社區旅遊駐點導賞服務」，3條線路都獨具澳門文化及歷史特色，每場活動備有廣東話、普通話或英語「三語」導賞，亦設3D立體咖啡拉花、點茶等工作坊，豐富遊客體驗。