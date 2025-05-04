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五一黃金周大批內地客快閃訪港 拖行李「留宿」麥當勞

香港新聞組／香港4日電
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大批拖著行李箱的旅客，在麥當勞座位借宿睡覺。（取材自threads）
大批拖著行李箱的旅客，在麥當勞座位借宿睡覺。（取材自threads）

內地五一黃金周假期來到第四天，大量內地旅客赴港旅遊，香港尖沙咀、中環一帶人山人海，遊客到星光大道跟金像獎女神像自拍，畫面內全是別人；坐天星小輪，有旅客抱怨人多；若去搭中環摩天輪，職員表示要排隊3小時。人頭湧中不乏疲倦「窮遊特種兵」，自攜肉鬆麵包當午膳，稱要把握時間趕排隊；亦有旅客豪言擲「幾個（萬）」購買藥妝、保養品等

綜合香港01、明報報導，4日凌晨3時許起，旺角北京道麥當勞就有大約50人在上址過夜，包括外籍人士和「麥難民」，內地旅客占多數，他們直接趴在桌上休息，更有人除鞋在櫈上「晾腳」，多個行李箱擺放店內，職員沒有出言阻止。

祖籍福建的黃同學和2名同學3日結伴「快閃」赴港旅遊，前往山頂和星光大道等地方，形容行程「挺好玩」，預計4日晚上回去深圳，所以沒有預訂酒店，直接在在北京道麥當勞過夜休息。

另外，在彌敦道518號麥當勞店內，只有少量內地旅客「留宿」，當中來自浙江的陳先生表示，赴港旅遊數天，其間不慎遺失身份證，「證件掉了，訂好的酒店去不了，訂了深圳」，雖然已經報警，但都尚未尋回證件，只能攜同行李箱前往彌敦道518號麥當勞過夜，陳慶幸事前購買機票返回浙江，由於沒有遺失護照，所以相信可以如期返家。

大批拖著行李箱的旅客，在麥當勞座位借宿睡覺。（取材自threads）
大批拖著行李箱的旅客，在麥當勞座位借宿睡覺。（取材自threads）

來自桂林的張小姐同在彌敦道518號麥當勞「借宿」，她原定和朋友即日「快閃」訪港，但其間遺失「雙程證」，但4日和5日都是公眾假期，未必辨理到臨時證件，張女形容「很絕望」。

有網民分享照片，指3日早約6時，在旺角彌敦道573號富運商業中心麥當勞發現一大群內地遊客疑似「窮遊」，借用麥當勞座位借宿睡覺，同場還有幾名露宿者。有人只放著外來飲料，然後數人一起趴在桌面睡覺。

此外，內地社交平台小紅書2日有人拍影片稱天星小輪多人到「快沉了」。媒體3日晚到尖沙咀天星碼頭觀察，碼頭聚集大量內地旅客，人龍由碼頭延伸至附近巴士總站，職員表示要排1小時才可上船。記者實測隊列上船，全員程需時約20分鐘，較平日多一倍，排隊期間亦時有碰撞。

大批拖著行李箱的旅客，在麥當勞座位借宿睡覺。（取材自threads）
大批拖著行李箱的旅客，在麥當勞座位借宿睡覺。（取材自threads）

麥當勞 星光大道 香港

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