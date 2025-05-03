港警首次引用 處理潛逃者資金觸國安法 郭鳳儀父兄被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警務處國家安全處（國安處）首次引用「維護國家安全條例」內針對「指明潛逃者」措施的「處理潛逃者資金」罪，4月30日拘捕早前被通緝、「指明危害國家安全罪行的潛逃者」郭鳳儀的68歲父親及35歲兄長。

大公報報導，郭鳳儀的父親已被落案控告，並於2日下午提堂，辯方申請披露相關保單文件，以釐清被告所處理的資產屬於何人，案件押後至下月13日再訊，如有保釋申請8日處理，被告暫時須還押；郭的兄長則獲准保釋候查。警方強調，有關行動為震懾任何企圖向「指明潛逃者」提供資金或其他協助人士，表明有關行為必定被追究及受到法律制裁。

報導引述可靠消息，涉案兩人分別為正流亡的美國非政府組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀的父親（郭賢生）及二哥。警方調查顯示，郭父等人早前曾往海外與郭鳳儀會面，返港後涉嫌違法協助處理郭鳳儀在港的保單事務。另有證據顯示，郭父企圖幫助郭鳳儀從保險 單中提取近10萬港元（約1.3萬美元）現金結餘，並於今年初向保險公司提交多份聲稱載有雙方簽名的文件。值得注意的是，郭鳳儀的二哥任職於該保險公司，警方懷疑其利用職務之便及行業知識，協助轉移相關財產。

報導稱，此次行動標誌著警方首次引用「維護國家安全條例」中針對「指明潛逃者」的專項措施，對協助處理潛逃者資產的嫌疑人採取法律行動。根據法例，任何向「指明潛逃者」提供或協助處置財產的行為均屬嚴重犯罪，一經定罪最高可判處七年監禁。

作為香港特區政府通緝的「指明潛逃者」，郭鳳儀在海外持續進行反中亂港活動。她不僅積極游說美國國會通過「香港經貿辦認證法案」，妄圖剝奪香港駐美經貿辦的特權，更長期勾結境外反華勢力，企圖破壞香港的國際經貿地位。即便被通緝，郭鳳儀仍執意從事危害國家安全的行徑，其囂張跋扈的態度嚴重挑戰國家主權與香港法治。

報導指出，自「香港國安法」實施以來，香港警務處國家安全處已公開通緝包括郭鳳儀在內的19名危害國家安全逃犯。保安局局長依據「維護國家安全條例」，將其中13人列為「指明潛逃者」，並啟動針對性法律措施。這些行動有效遏制了逃犯的資金流動，大幅削弱其境外活動能力，部分逃犯因此收斂囂張氣焰，轉向低調行動，但犯法始終是犯法，警方執法行動是繼續進行，潛逃者法網 難逃。