香港首季GDP增長3.1%超預期 增速為5個季度最強

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特區政府統計處2日公布預估數字，今年第一季本地生產總值（GDP）由去年第四季的增長2.5%，加快至增3.1%，增速為5個季度來最強，也遠勝市場預期的2.1%。

文匯報報導，不過，首季GDP數字並未反映美國對全球貿易夥伴加徵關稅 的影響，學者分析指，首季經濟表現主要受企業趕在美國4月份加徵關稅前搶出口帶動，隨著貿易環境趨緊縮，第二季經濟增長或降至2%左右，未來需要謹慎觀察關稅戰的發展。

報導指出，按經濟的主要組成部分分析，貨品出口總額按年錄8.7%升幅，升幅明顯較2024年第四季的1.3%為快。今年第一季，服務輸出由去年第四季升6.5%，輕微加快至升6.6%；服務輸入則由去年第四季升8.3%，略放緩至升6.2%；本地固定資本形成總額由去年第四季的跌0.7%，加快至升2.8%；私人消費開支則由去年第四季的跌0.2%，擴大至跌1.2%；政府消費開支亦由去年第四季的升2.1%，放緩至升1.2%。

港府 發言人2日指出，隨著4月初環球貿易摩擦因美國大幅增加進口關稅而急劇升溫，環球經濟的下行風險顯著上升。極大的貿易政策不確定性將抑制國際貿易往來和投資氣氛，從而困擾香港經濟的短期前景。儘管如此，內地經濟持續穩步增長，加上政府各項推動經濟增長和開拓更多元化市場的措施，將會為香不同經濟活動帶來支持。

劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量2日指出，首季經濟表現主要受商品出口大幅上升帶動，而非消費或政府開支的增長。觀察固定資本形成情況，第一季上升2.8%，相比去年第四季的負0.7%有明顯反彈。由此可見，投資雖然有增長，但主要增幅還是來自出口，特別是3月的出口。由於美國計畫在4月實施所謂「對等關稅」，因此3月份的出口數據顯現出明顯的提前出貨現象。在接下來的季度，可能難以維持這樣的增長水平。

莊太量續指，展望下一季度，有調查報告提到，前往美國的貨物運輸量可能會減少三分之一，假設港口的轉口業務也同樣受到影響，未來幾個月香港的出口可能都會下降5%到6%。雖然4月以來美元貶值，其他亞洲貨幣如澳元和紐元都上漲，可能會吸引更多國際遊客赴港，這對香零售和餐飲消費可能會有所助益，但政府開支方面，對此則持悲觀態度。若以目前的趨勢推算，第二季的經濟增長希望能有2%左右的增長。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒亦指，香首季經濟增長有所加快，主要由於出口商因美國或對華進一步加徵關稅而再度加快出貨，支持季內出口增長明顯加快，以及投資由跌轉升，抵消政府開支增速放緩及私人消費開支跌幅擴大的負面影響。而私人消費跌幅擴大，顯示本地消費意欲仍然疲弱。