香江觀察／五一窮遊不瘋名牌 內地客上山下海郊遊

內地五一長假，港府估計，在5天假期內，有571萬人次（包括香港居民及旅客）進出香港各口岸；圖為銅鑼灣商圈。（中通社）

中國一連5天「五一」小長假，預計的14億人次「跨區域人員流動」，對香港 來說只是輕輕的搖了一下，內地客來是來了，港九鬧市未現人流，主因是「出大於進」的港人外遊，而內地客到港變成「郊遊」。

中國交通運輸部預計此次五一連假會有14億多人次的全社會跨區域人員流動量，年增至少4.5%，香港早已提前備戰。然而，長假初到，熱鬧未起，香港島那些金鋪、九龍尖沙咀的名牌包包店，都沒有人山人海。

這種鬧熱未起，被認為是香港人走得多了，內地客來得少了，叫「出大於進」。港人北上，已不是新鮮事。內地客五一到港，才揭示香港新變。一天進來20多萬內地旅客，但鬧市不鬧，酒樓旅店都抱怨生意沒增加，是因為內地客改變了到港的目的，由過去主要在鬧市玩、大購物，變成了上山下海的「郊遊」。

過去內地客到香港，主要是到尖沙咀、銅鑼灣這些市中心旺區，以前香港是「購物天堂」，所以要來買買買；以前香港是「美食天堂」，所以要來吃吃吃。現在既不買又不吃，香港的大百貨公司人流如常，內地客不再去買名牌，只是仍要到藥房去買零食；香港的大酒樓餐廳沒有排隊叫號，倒是快餐店間間客滿，內地客只是要填飽肚子。

內地客放假到香港來的新動向，還真是所謂「郊遊」。香港有山海勝景，其中類似台灣步道的郊野行山徑，30多條中數條排上國際名次，最新動向是內地客有排隊來行山的了。所謂下海，即香港有郊遊的海岸風光，西貢區的萬宜水庫東壩 ，有獲聯合國 教科文組織命名的世界地質公園，那裡每到假日都被內地客擠爆。

來自廣州的朋友說，當地人到香港，現在是拉家帶口，是一家老小到香港真正「遊山玩水」，先行山再下到海濱。玩到晚上，大多數是回深圳或珠海過夜，因為現在交通方便，半夜都有車，不會在香港住動不動就要上千元港幣的酒店了。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，始終內地客人數仍不及外遊港人多，僅旅遊景點食肆（餐館）生意上升，市區因大量港人外遊而較淡靜，故相信整體而言，五一餐飲業生意反較平常日子跌一成多。香港旅遊界人士也說，「窮遊香港」和「香港郊遊」的心得，現在在內地社交媒體上多得很，由五一小長假，才是香港新變，從此真的「旺丁不旺財」了。