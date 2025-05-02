香港藝發局辦「短片拍攝推廣計畫」承辦者須遵國安條款

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 藝發局今年撥款300萬元（港幣，下同，約38.6萬美元）舉辦「短片拍攝推廣計畫」，目標第四季推出，申請文件列明，藝術團體或機構承辦者主辦的活動內容、邀請評審及導師等安排，禁止作不利國安或損害藝發局聲譽的行為，必須事先徵得藝發局同意。

明報報導，藝發局舉辦18屆的「鮮浪潮國際短片節」，去年起停止資助，引起業界爭議，今年改弦易轍。有不願具名的「鮮浪潮」得獎者認為，「鮮浪潮」廣受支持的主因是提供自由空間，地位難取代，新計畫由藝發局主導、導師人選要經局方審批，關注創作空間受限。

據報導，藝發局表示，計畫旨在發掘及培育具潛質的新晉電影創作人才，並為業界幕後從業人員提供機會。計畫將甄選10名本地年輕電影創作人，參加者須於最近5個學年內從藝術相關的大專課程畢業。入選者可獲15萬元資助，並獲配對一名具資歷的電影工作者作導師，在半年內拍攝一部15至30分鐘的劇情短片。

報導稱，計畫形式與「鮮浪潮」類似，現時不獲藝發局資助的「鮮浪潮」，今年資助8名入圍參賽者，每支參賽隊伍獲最多10萬元拍攝資助，製作一部10至30分鐘的原創劇情短片。

報導說，藝發局申請文件列明，承辦團體就活動內容、邀請評審及導師等安排，均須事先徵詢局方意見，獲得同意後才可進行。對比同樣正招募團體承辦的「中國書法藝術節」，藝發局僅要求就延期、更改計畫內容、預算等「重大更改」徵詢局方同意，「短片拍攝推廣計畫」的條款較嚴格。

報導引述身兼藝發局藝術顧問的香港電影工作者總會發言人田啟文表示，局方去年曾就計畫諮詢其意見，他歡迎設立更多平台予新一代投身電影行業，不認為局方欲藉此取代「鮮浪潮」，反指是「捕風捉影」。他稱，諮詢時一眾藝術顧問均希望計畫恆常舉行，藝發局稱要審視踴躍程度與成效，他又期望計畫能讓入選者到海外參與不同活動，以擴闊視野。