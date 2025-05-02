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黃金周盛況再現 五一逾21萬內地客湧香港 同比升18%

香港新聞組／香港2日電
香港屯門黃金海岸商場在五一勞動節舉辦繡球花節及無人機表演，吸引大批市民進場觀看。（中通社）
香港屯門黃金海岸商場在五一勞動節舉辦繡球花節及無人機表演，吸引大批市民進場觀看。（中通社）

內地的五一黃金周1日展開，大批旅客湧來香港旅遊，盛況再現。1日截至晚上9時，內地訪港旅客錄得超過21.3萬人次，較去年黃金周首天全日數字增加近18%。

大公報報導，香港無處不旅遊，尖沙咀的傳統購物熱點人頭湧湧，廣東道名店外大排長龍；昔日客似雲來的西貢一帶海鮮酒家亦生意滔滔；新興景點如內地劇集「難哄」的取景地方都是打卡的內地客。有旅客表示，香港購物質量有保證、貨品款式多樣，預計花費數千至1萬多港元，相機、化妝品、時裝等成為購物焦點，他們表示，「香港的款式多樣，很多在內地都買不到」。

5月1日是內地五一黃金周假期首日，大批遊人經香港西九龍高鐵站抵港。（中通社）
5月1日是內地五一黃金周假期首日，大批遊人經香港西九龍高鐵站抵港。（中通社）

一連五天的黃金周假期開始，西九龍高鐵站1日有不少內地客拖著行李篋抵港，也有港人趁五一勞動節、佛誕公眾假期，自製小長假出外旅遊。入境處數字顯示，1日截至晚上9時，共有超過88.4萬人次出入境，入境人次有超過46萬，內地旅客占21.3萬人次。

去年的內地五一黃金周，也是五天假期，首日訪港旅客錄得18.1萬人次，1日五一黃金周首日截至晚上9時的數字，已較去年全日數字升近18%；若與上月的清明節三日小長假首日比較，內地訪港旅客人次增逾19%。

1日尖傳統打卡景點星光大道亦都人潮湧湧，有旅客登上觀光船欣賞維港景色，天星小輪乘客人潮迫爆。訪港內地團除了去傳統景點，更加入新興熱點，例如中環大館及啟德體育園等。

1000架無人機5月1日晚上在香港灣仔臨時海濱花園騰空而起，帶來精采的五一假期無...
1000架無人機5月1日晚上在香港灣仔臨時海濱花園騰空而起，帶來精采的五一假期無人機表演。（中新社）

除了傳統景區，不少貼近本地人生活的街坊小店或街道，或是電影、電視劇的取景地，亦都受遊客青睞。位於大坑的炳記茶檔，因曾有多位明星及歌手到訪過，以及是內地熱播的愛情電視劇「難哄」的取景地，成為不少旅客的打卡地。1日午店外排起長龍，有遊客拿著印有該店的明信片影相留念。

「很多傳統景點都去過了，所以想找一些新興的景點打卡」，廣東旅客李小姐說，現在年輕人都喜歡拍照在網上分享，香港的大街小巷，拍起來都很好看，打算在港遊玩兩天，到處打卡。她還打算購買一部膠片機，「香港的款式多樣，很多在內地都買不到」。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，受惠於中央開放更多個人遊城市，以及恢復深圳居民赴港旅遊一簽多行，相信今年的五一黃金周，訪港旅客人數會較去年增加。

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