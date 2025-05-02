香港負資產住宅抵押貸款件數 首季逾4萬件創21年新高

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 官方數據顯示，今年第1季香港負房產負資產住宅抵押件數上升至4萬741件，較上季陡增2000餘件，是2004年首季以來的新高。

中央社報導，金融管理局最新公布，今年第1季負資產住宅抵押貸款 件數為4萬741件，去年第4季為3萬8389件。

今年首季的負資產住宅抵押貸款金額也由去年第4季的1951億元（港幣，下同，約251.5億美元），增至2059億元。

負資產是指業主持有的房產市場價值低於原先購買時的扺押貸款價格，以致資不抵債，通常在物業價格普遍下跌後出現，

香港房產負資產問題一直備受港府 及各界關注，原因是這個問題曾是導致香港社會不穩的負面因素之一。

2003年初，在香港回歸5年之後，時任行政長官董建華決定為基本法23條立法，結果引來泛民主派激烈反對，不斷發起遊行示威，造成社會不安。

同期間，香港爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），經濟民生大受打擊，加上當時港府提出每年大規模興建住房的計畫，令房價急挫，導致負資產抵押住房件數在短時間內出現10萬件。

在政治和經濟民生同時出現動盪之下，2003年7月1日，50萬香港人響應泛民方面號召，當天上街遊行，如此大規模的遊行，震驚北京中央，董建華其後宣布撤回23條立法草案。

與此同時，北京中央宣布開放內地民眾可以個人形式赴港「自由行」，以協助振興香港經濟。

2004年首季，負資產件數才下跌至約4萬件，其後並不斷下降。2020年COVID-19疫情衝擊香港，加上2019年「反送中」運動衍生的政治和其他問題，本地房價開始下跌，令負資產問題再度惡化。