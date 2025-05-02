我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

認定有偏見 川普：停止贊助公共廣播電台和電視公司

香港負資產住宅抵押貸款件數 首季逾4萬件創21年新高

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港官方數據顯示，今年第1季香港負房產負資產住宅抵押件數上升至4萬741件，較上季陡增2000餘件，是2004年首季以來的新高。

中央社報導，金融管理局最新公布，今年第1季負資產住宅抵押貸款件數為4萬741件，去年第4季為3萬8389件。

今年首季的負資產住宅抵押貸款金額也由去年第4季的1951億元（港幣，下同，約251.5億美元），增至2059億元。

負資產是指業主持有的房產市場價值低於原先購買時的扺押貸款價格，以致資不抵債，通常在物業價格普遍下跌後出現，

香港房產負資產問題一直備受港府及各界關注，原因是這個問題曾是導致香港社會不穩的負面因素之一。

2003年初，在香港回歸5年之後，時任行政長官董建華決定為基本法23條立法，結果引來泛民主派激烈反對，不斷發起遊行示威，造成社會不安。

同期間，香港爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），經濟民生大受打擊，加上當時港府提出每年大規模興建住房的計畫，令房價急挫，導致負資產抵押住房件數在短時間內出現10萬件。

在政治和經濟民生同時出現動盪之下，2003年7月1日，50萬香港人響應泛民方面號召，當天上街遊行，如此大規模的遊行，震驚北京中央，董建華其後宣布撤回23條立法草案。

與此同時，北京中央宣布開放內地民眾可以個人形式赴港「自由行」，以協助振興香港經濟。

2004年首季，負資產件數才下跌至約4萬件，其後並不斷下降。2020年COVID-19疫情衝擊香港，加上2019年「反送中」運動衍生的政治和其他問題，本地房價開始下跌，令負資產問題再度惡化。

香港 貸款 港府

上一則

香港藝發局辦「短片拍攝推廣計畫」承辦者須遵國安條款

下一則

港最低時薪上調至5.4美元 李家超讚打工仔女是重要基石

延伸閱讀

香港大公報再評長和賣港口：必要時可用國安法律

香港大公報再評長和賣港口：必要時可用國安法律
楊冪飛香港看女兒 「筷子腳」被認出

楊冪飛香港看女兒 「筷子腳」被認出
謝賢「輪椅代步」畫面曝光 缺席謝霆鋒演唱會

謝賢「輪椅代步」畫面曝光 缺席謝霆鋒演唱會
頂流女星筷子腳被認出 疑現身香港只為盡媽媽責任

頂流女星筷子腳被認出 疑現身香港只為盡媽媽責任

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
一則展示中國國產大型集裝箱船的短視頻引發網路熱議。（封面新聞／張朝偉提供）

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

2025-04-26 21:00
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

中國出口商：沃爾瑪通知恢復發貨 關稅由美方買家承擔

2025-04-26 12:49

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元
住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘

住加州30年赴歐探親 女子持綠卡返美被拘