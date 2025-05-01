內地客五一遊港 跟著「難哄」打卡石板街、炳記茶檔…

內地愛情劇「難哄」大熱，劇中在香港多個取景的地方，例如中環石板街，成為最新打卡熱點。（取材自維基百科）

內地五一黃金周展開，預計逾80萬人次內地旅客訪港，假期前夕，內地社交平台小紅書 湧現大量香港 旅遊攻略，內地愛情劇「難哄」香港取景地，成為最新打卡熱點，拿著500元港元紙幣去西貢萬宜水庫東壩打卡繼續大旺。

大公報報導，五一黃金周，不少內地旅客趁著連放五天假期出外旅遊。翻查小紅書跟香港旅遊相關帖文，已有大量旅遊景點攻略，舉例早前在內地熱播的愛情電視劇「難哄」，女主角離家出走到香港讀書，劇中出現的多個場景，包括銅鑼灣怡和街天橋、中環半山扶手電梯、石板街、炳記茶檔等，成為內地旅客赴港的新興打卡熱點。

另外，西貢萬宜水庫東壩，六角柱石被印於500元紙幣上，成為「小紅書」推介的另一個香港旅遊熱點。港府 預計，西貢萬宜水庫東壩會吸引較多遊人前往，推出交通便利旅客措施。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，「難哄」的取景地與東壩「打卡」位，為內地旅客帶來新鮮感，連同傳統旅遊熱點，包括主題公園、山頂景色、廟街、赤柱等，配合地道美食、米其林推介食店、香港品牌產品等，為旅客提供不同的旅遊體驗。

內地愛情劇「難哄」大熱，劇中在香港多個取景的地方，例如中環石板街，成為最新打卡熱點。（取材自維基百科）

旅遊學者黃家榮認為，受到地緣政治和日本地震傳聞等因素影響，不少大灣區居住的內地旅客在五一假期，首選也是赴港旅遊，加上旅發局宣傳香港盛事連連，例如1日晚率先在灣仔舉辦、以三大非遺節慶為題材的無人機表演，緊接有譚公誕和太平清醮搶包山盛會，加強香港「無處不旅遊」吸引力。

香港酒店業協會執行委員陳覺威表示，截至4月30日下午，普遍酒店的訂房已達九成以上，當中最頂級五星級酒店入住率也達到八成多，形容情況令人滿意。

黃家榮分析，以往內地客購買奢侈品和入大批港貨的情景，隨著旅遊模式轉變，已有所不同，「遊客同樣會購物，但現在內地也有免稅區，網購平台也比以往容易，要吸引訪港旅客消費必須提供優惠，以及找到具吸引力的理由。」

入境處預計，香港在五一期間有571萬人次出入境，其中約490萬人次經陸路口岸進出香港。香港餐務管理協會主席梁振華相信，五一黃金周並非港人外遊旺季，希望透過推出餐飲優惠吸引市民留港消費，幫補非遊客區的生意。