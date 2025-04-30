深圳直達匈牙利布達佩斯 粵港澳大灣區首開通中歐班列

一列滿載3D列印機、遊戲手把配件等商品的中歐班列歐洲電商快線，27日從深圳駛出。(新華社)

大灣區 首條中歐班列電商 快線27日從深圳發運，將於15天後抵達匈牙利布達佩斯，這是粵港澳大灣區首條中歐班列電商快線，其開通將為粵港澳大灣區與歐洲國家的商貿往來注入新動能。

文匯報報導，中歐班列（深圳）電商快線具有穩定性強、安全性高、運量大的運輸特點，為出口貨物拓展國際市場提供全新物流通道。首趟班列搭載3D打印機、電子遊戲手柄等商品，貨物價值超4000萬元(人民幣，下同，約554萬美元)。專列開行後將保持每周一到二次的發運頻率。

據深圳海關統計，中歐班列（深圳）出口貨物以民營企業貨物機電類產品為主，今年3月份，深圳出口機電產品1651.7億元，同比增長15.3%。

目前中歐班列的線路已通達歐洲25個國家224個城市，連接11個亞洲國家100多個城市，服務網絡基本覆蓋歐亞全境，已經成為亞歐貿易的「黃金通道」。

分析指出，當前全球貿易形勢複雜多變，中歐班列的穩定性和可靠性愈發凸顯，2024年中歐雙邊貨物貿易額達到7858億美元，占全球貿易總量的三分之一以上，中歐加強經貿合作，既是共同應對美國貿易政策的不利影響，同時亦是維護全球貿易穩定的重要因素。