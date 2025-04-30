調查：5.4萬港人患頑治抑鬱 8成想自殺 隱形患者難獲治療

調查發現，香港抑鬱症患者的企圖自殺比率，明顯高於國際估算數字。(取材自香港電台)

港人生活壓力大，情緒問題日益嚴重，香港 心理社會康復協會針對情緒病患者的調查報告揭示，香港抑鬱症問題遠較預期嚴峻，當中屬嚴重抑鬱症的「頑治抑鬱症」患者，估算超過5.4萬人，其自殺風險較一般抑鬱症患者高10倍。

綜合港媒報導，香港心理社會康復協會去年7月至10月向進行問卷調查，收回106份有效問卷，當中57.5%受訪者為抑鬱症患者。受訪抑鬱症患者中，超過80.3%出現過自殺念頭，29.5%曾企圖自殺。

有國際研究發現，頑治抑鬱症患者每年的企圖自殺率為4.66%，遠高於一般抑鬱症患者0.43%，差距達10倍。協會按國際研究的企圖自殺率，估算各患病年期的企圖自殺率範圍。以患抑鬱症4至6年的患者為例，頑治抑鬱症患者的平均企圖自殺率為23.3%，惟問卷結果的企圖自殺率為42.9%，相差近一倍，反映受訪抑鬱症患者中，可能有較預期多的患者已發展為頑治抑鬱症。

報導指出，頑治抑鬱症即對至少2種抗抑鬱藥物沒有足夠反應的嚴重抑鬱症患者，而根據香港大學的研究，約有18%的抑鬱症患者在確診後6年內演變成「頑治抑鬱症」，以香港約30萬抑鬱症患者推算，全港約有5.4萬人罹患「頑治抑鬱症」，惟政府缺乏官方統計數據，導致這群患者成為隱形群體，難以得到適切治療。

盡管香港引入新型噴鼻式抗抑鬱藥物，國際研究亦證實能快速見效並降低自殺傾向，但上年度僅20名公立醫院患者獲得處方，協會建議政府加強數據追蹤患者及治療方法，提升新型噴鼻式抗抑鬱藥物在公立醫院的使用率，以及加大力度推動有關精神疾病的公眾教育，讓市民正確認識抑鬱症。

現時香港治療「頑治抑鬱症」的方式，以腦電盪治療（ECT）和重複性穿顱磁刺激法（rTMS）為主，但兩者需時一周至數周見效，患者要頻繁覆診甚至住院，影響日常生活。

協會建議，當局應就頑治抑鬱症進行系統性統計，讓政策制定者更全面掌握本港整體數字；另增加噴鼻式抗抑鬱藥的使用量。對於有關藥物的使用率僅0.15%，精神科醫生王明爍稱「我真的好想知點解咁低」，期望當局可多作解釋。