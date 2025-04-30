港民主派47人案 首批4名前議員刑滿出獄 恐終身禁參政

媒體4月29日在石壁監獄外等候，前民主黨派議員範國威因違反香港國家安全法被判刑四年後獲釋。(美聯社)

香港 民主派初選案中四名被告，在被裁定串謀顛覆國家政權罪成被捕入獄後，29日刑滿出獄。四人分別在清晨4時許，由未知單位安排的車輛，由不同監所直接送回家中。這四名被告分別是范國威、毛孟靜、譚文豪及郭家麒，他們都是前香港立法會議員。

2020年香港立法會選舉，香港民主派在組織初選，有意在選舉中取得超過半數議席的多數。其後香港政府以疫情 為由，押後一年選舉。而次年1月，香港警方出動千名警務人員，上門拘捕多名民主派人士，指他們因參與前一年7月的民主派初選及提出「攬炒10步曲」，涉嫌干犯港區國安法 中的「顛覆國家政權罪」。警方最初拘捕54人，後來47人被控罪，成了轟動一時的「香港民主派初選47人案」。再後來經長時期的庭審，其中45人罪成入獄。

這起案件中，前立法會議員毛孟靜、譚文豪、郭家麒和范國威四人同日刑滿出獄。但在特殊安排下，四人都在清晨分別出監。

毛孟靜等4人在2021年1月，與其他參加初選的民主派人士一起，被香港警察國安處拘捕，同年3月被控串謀顛覆國家政權。

獲釋4人中，毛孟靜、譚文豪和郭家麒曾屬公民黨，范國威則曾屬新民主同盟，這兩個政黨現時都已解散。

29日凌晨起，大批傳媒分別在各監所等候，但在特殊安排下，他們都未能接觸和拍攝到4名出獄者。同案的另外41人中，前民陣召集人岑子杰，以及前區議員李嘉達、譚凱邦和王百羽，當時判監4年3個月，因毋須就其他案件服刑，也將在1個月後獲釋。

香港新聞組╱香港30日電

明報報導，香港勞工處提出修訂「職工會條例」，以完善職工會規管制度及維護國家安全，修例草案今日提交立法會首讀。政府建議被裁定干犯危害國安罪行的人終身不能發起工會或成為工會職員，勞福局長孫玉菡接受傳媒訪問表示，同意違反國安比加入黑社會更嚴重，認為違反國安的人可以改過成為普通公民，但不可以在工會任職。

外界關注范國威等4人是否由「小監獄」搬到「大監獄」，或被無限期噤聲，自由亞洲電台報導，流亡英國的前學生動源召集人、曾接受過懲教署監管令的鍾翰林表示，4人出獄後或被國安及懲教經常約見，將面對更多恐懼及不確定。

另據BBC中文網報導，在中國《香港國安法》規定下，「任何人經法院判決犯危害國家安全罪行的，即喪失作為候選人參加香港特別行政區舉行的立法會、區議會選舉或者出任香港特別行政區任何公職或者行政長官選舉委員會委員的資格」。