港舞台劇獎連兩年失資助 業界自籌舉行 劇協：精神不死

香港示意圖。(圖/shutterstock)

第33屆香港 舞台劇 獎頒獎禮28日以「The Show Must Go On」為主題舉行，風車草劇團的黑色喜劇「Di-Dar」成為本屆最大贏家，勇奪6個獎項，網絡創作歌手晴天林更憑此劇奪得最佳填詞，首戰舞台即獲肯定。

自由亞洲電台報導，香港戲劇協會（劇協）連續兩年未獲藝發局及康文署資助及提供場地，需自籌經費並透過出售40周年紀念品籌款。雖然活動未有對外售票，但場內氣氛熱烈，並設網上直播予公眾觀賞。

劇協會長馮祿德開場致辭時感慨表示：「我們就算怎樣都要搞出來，只要精神不死，客觀和外在環境其實都是次要的。」他形容「The Show Must Go On」正正代表戲劇人面對困難時仍堅持創作的精神，也體現全港市民在艱難中奮鬥的寫照。

去年頒獎典禮因邀請具爭議性的嘉賓如時事漫畫家尊子（黃紀鈞）及前港台記者蔡玉玲，引來藝發局關注，資助因而被中止。劇協遂轉為私人形式舉行活動，並邀請業內人士擔任頒獎嘉賓。祿叔解釋：「我們不是不敢請外人，只不過覺得找自己劇界的人來頒獎，更有意義。」

據報導，本屆共設26個獎項，83位劇場工作者獲提名。風車草劇團的「Di-Dar」表現亮眼，共奪下最佳製作、最佳男主角（喜劇／鬧劇）、最佳女主角（喜劇／鬧劇）、最佳男配角（喜劇／鬧劇）、最佳音響設計、最佳填詞等6個獎項，成為最大贏家。首次參與舞台劇的網絡歌手晴天林亦憑該劇奪得最佳填詞獎。

此外，「三四郎」、「完美證供」、「天真與世故之歌」、「惡之華」及「醫‧道」等亦獲選為年度優秀製作，反映本地舞台劇創作力仍然旺盛。