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全美400處式微購物商場 下場不同

料美加徵關稅 買家提早入貨 港上月出口升18.5%超預期

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

由於預料美國將對華加徵關稅，許多買家提早入貨，令上月香港出口值同比升18.5%，不但遠勝預期的13%，更是去年1月以後最大單月升幅，而首季出口則升10.9%。按地區計，3月份出口越南大升逾四成，而出口美國及內地，分別升25.4%及11.4%。

大公報報導，美國在4月起對全球加關稅，對華加幅更是超高。因此，商會人士表示，若關稅問題不解決，關稅產生的影響將在4月開始浮現，預料未來數月香港出口將進入寒冬期，跌幅可能高達兩至三成，冀港府出手相助。

香港中華出入口商會副祕書長李志峰表示，3月出口理想屬預期之內，一方面是美國買家擔心增加關稅，因而提早入貨，另一重要因素是內地促消費政策見效，吸引出口內地產品增幅理想。

香港付貨人委員會主席林宣武表示，美國買家提早大量進口產品，足以應付未來數月需求，若7月不能解決超高關稅問題，美國將出現無貨可售的困局，這解釋為何美國港府急於與中國談判。

談及未來出口前景，李志峰及林宣武異口同聲表示，預料未來數月香港出口將十分困難，因許多美國買家已要求港商暫停付運，這令廠家面對很大的資金周轉壓力，因為需要按時支付工資、租金、貸款利息、原材料費用等，一些財力較弱的企業於未來日子將很艱難。「雖說美國買家提早入貨，但在高關稅下，未來數月香港出口前景都是悲觀為主，個別月份或跌兩至三成。」李志峰坦言，看淡出口前景。

廠商會永遠名譽會長吳宏斌表示，第一季香港出口與關稅影響有關，但預料4月份起，主力做美國生意的企業將進入冰河時期，也影響出口數字，因為美國是一個很大的出口市場，廠商只好盡力節源，才能作戰到底。至於鼓勵開拓新市場方面，他坦言需要一段時間才見效，惟現時港府財赤，料支持力度有限。

關稅 香港 港府

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