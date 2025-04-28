香港金像獎 劉青雲4度稱帝 衛詩雅封后 九龍城寨掃9獎

劉青雲以「爸爸」4度拿下最佳男演員。（圖／香港金像獎提供）

第43屆香港 電影金像獎27日揭曉，劉青雲過去曾3度獲頒香港電影金像獎最佳男主角，這次再下一城，第4度以「爸爸」拿下最佳男主角；衛詩雅以「破•地獄」榮登影后，「九龍城寨之圍城」獲最佳影片、最佳導演等9大獎，成為最大贏家，台灣電影「鬼才之道」、「老狐狸」一同角逐「最佳亞洲華語電影」，由「老狐狸」脫穎而出。

「九龍城寨之圍城」入圍14個獎項，最後獲得9項大獎，包括最大獎最佳電影、最佳導演，以及最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳動作設計、最佳音響效果、最佳視覺效果；入圍18獎項的「破•地獄」雖僅拿下6獎，但幫助演員衛詩雅、朱栢康分別奪下影后、最佳男配角大獎。

姜小亮(左)、韓冬清獲得專業精神獎肯定。（圖／香港金像獎提供）

四度拿到影帝的劉青雲在「爸爸」片中面臨兒子殺死至親之痛，該片改編自真實社會事件，劉青雲不慍不火詮釋地絲絲入扣，不負眾望拿下影帝。他說：「謝謝我的團隊、我的家人、我的太太，特別要謝謝『爸爸』，那一位爸爸。」

香港金像獎得獎名單 來源：主辦單位

衛詩雅出道17年，這次在「破。地獄」飾演突破傳統做師公的女子，和爸爸許冠文有很多場動人又拉扯的父女感情戲，看得觀眾淚流滿面。剛新婚的她，帶著新嫁娘的好運拿下影后。

鄭保瑞獲最佳導演。（中通社）

鄭保瑞繼去年憑「命案」奪得最佳導演後，這次憑「九龍城寨之圍城」連莊，奪得該殊榮。

朱栢康以「破・地獄」拿下最佳男配角。（圖／香港金像獎提供）

朱栢康以「破•地獄」拿下最佳男配角，他激動說：「我好感激我可以遇到我的一家人，我的媽媽、哥哥、我家裡的貓，還有在天上的爸爸。」

谷祖琳以「爸爸」拿下最佳女配角。（圖／香港金像獎提供）

谷祖琳在「爸爸」飾演劉青雲的妻子，片中兩人感情深厚，最後她卻慘死兒子刀下，最後看兒子的表情，錯愕又不解，令人心痛。

台灣男星劉冠廷這次特別到香港擔任頒獎嘉賓，正好就是擔任最佳亞洲電影頒獎人，得獎作品就是劉冠廷主演的「老狐狸」，結果就變成自家人頒給自家人的逗趣畫面。

18歲的蘇文濤以「爸爸」拿下最佳新演員獎。（圖／香港金像獎提供）