我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

香港金像獎 劉青雲4度稱帝 衛詩雅封后 九龍城寨掃9獎

香港新聞組／香港28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉青雲以「爸爸」4度拿下最佳男演員。（圖／香港金像獎提供）
劉青雲以「爸爸」4度拿下最佳男演員。（圖／香港金像獎提供）

第43屆香港電影金像獎27日揭曉，劉青雲過去曾3度獲頒香港電影金像獎最佳男主角，這次再下一城，第4度以「爸爸」拿下最佳男主角；衛詩雅以「破•地獄」榮登影后，「九龍城寨之圍城」獲最佳影片、最佳導演等9大獎，成為最大贏家，台灣電影「鬼才之道」、「老狐狸」一同角逐「最佳亞洲華語電影」，由「老狐狸」脫穎而出。

「九龍城寨之圍城」入圍14個獎項，最後獲得9項大獎，包括最大獎最佳電影、最佳導演，以及最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳動作設計、最佳音響效果、最佳視覺效果；入圍18獎項的「破•地獄」雖僅拿下6獎，但幫助演員衛詩雅、朱栢康分別奪下影后、最佳男配角大獎。

姜小亮(左)、韓冬清獲得專業精神獎肯定。（圖／香港金像獎提供）
姜小亮(左)、韓冬清獲得專業精神獎肯定。（圖／香港金像獎提供）

四度拿到影帝的劉青雲在「爸爸」片中面臨兒子殺死至親之痛，該片改編自真實社會事件，劉青雲不慍不火詮釋地絲絲入扣，不負眾望拿下影帝。他說：「謝謝我的團隊、我的家人、我的太太，特別要謝謝『爸爸』，那一位爸爸。」

香港金像獎得獎名單 來源：主辦單位
香港金像獎得獎名單 來源：主辦單位

衛詩雅出道17年，這次在「破。地獄」飾演突破傳統做師公的女子，和爸爸許冠文有很多場動人又拉扯的父女感情戲，看得觀眾淚流滿面。剛新婚的她，帶著新嫁娘的好運拿下影后。

鄭保瑞獲最佳導演。（中通社）
鄭保瑞獲最佳導演。（中通社）

鄭保瑞繼去年憑「命案」奪得最佳導演後，這次憑「九龍城寨之圍城」連莊，奪得該殊榮。

朱栢康以「破・地獄」拿下最佳男配角。（圖／香港金像獎提供）
朱栢康以「破・地獄」拿下最佳男配角。（圖／香港金像獎提供）

朱栢康以「破•地獄」拿下最佳男配角，他激動說：「我好感激我可以遇到我的一家人，我的媽媽、哥哥、我家裡的貓，還有在天上的爸爸。」

谷祖琳以「爸爸」拿下最佳女配角。（圖／香港金像獎提供）
谷祖琳以「爸爸」拿下最佳女配角。（圖／香港金像獎提供）

谷祖琳在「爸爸」飾演劉青雲的妻子，片中兩人感情深厚，最後她卻慘死兒子刀下，最後看兒子的表情，錯愕又不解，令人心痛。

台灣男星劉冠廷這次特別到香港擔任頒獎嘉賓，正好就是擔任最佳亞洲電影頒獎人，得獎作品就是劉冠廷主演的「老狐狸」，結果就變成自家人頒給自家人的逗趣畫面。

18歲的蘇文濤以「爸爸」拿下最佳新演員獎。（圖／香港金像獎提供）
18歲的蘇文濤以「爸爸」拿下最佳新演員獎。（圖／香港金像獎提供）

「最佳新演員」由「爸爸」中飾演劉青雲兒子的蘇文濤獲得。他16歲偶然參加試鏡就雀屏中選，片中挑戰罹患思覺失調症患者，手刃母親和妹妹，表現極為亮眼，第一演出出就獲獎。

衛詩雅出道17年，首度以「破。地獄」拿下影后。（圖／香港金像獎提供）
衛詩雅出道17年，首度以「破。地獄」拿下影后。（圖／香港金像獎提供）

香港

上一則

朱銘「人間系列」黃雨衣人雕塑 遭香港文化中心移除

下一則

天津外國語大學前校長修剛 飛機上突發疾病離世

延伸閱讀

香港金像獎全得獎名單／劉青雲4封帝 衛詩雅首擒后

香港金像獎全得獎名單／劉青雲4封帝 衛詩雅首擒后
香港金像獎／劉冠廷「老狐狸」奪大獎：頒給自己像整人

香港金像獎／劉冠廷「老狐狸」奪大獎：頒給自己像整人
香港金像獎／徐克獲終身成就獎 世紀同框離婚11年妻

香港金像獎／徐克獲終身成就獎 世紀同框離婚11年妻
香港金像獎／鄧麗欣重病「下吐下瀉」缺席 急發文致歉

香港金像獎／鄧麗欣重病「下吐下瀉」缺席 急發文致歉

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
中國太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。（路透）

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

2025-04-22 10:40
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

2025-04-22 21:44

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現