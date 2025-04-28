香港恒基地產創辦人李兆基設靈 3任特首、政商教界送別

香港恒基兆業地產集團創始人李兆基喪禮，27日在香港殯儀館舉行。圖為來賓在李兆基遺像前致哀。（中新社）

香港 恒基地產創辦人李兆基「四叔」上月辭世，享耆壽97歲，27日在北角香港殯儀館設靈，中午起予公眾弔唁，28日上午舉行團體公祭及出殯。中聯辦主任鄭雁雄、特首李家超、多名高官及前特首、政商界人士陸續前來致祭，恒地以外的三大家族均有代表現身，不少市民、員工亦到場送別。

明報報導，佛教奠祭儀式27日午開始，靈堂以白色布置為主，地下設大型佛壇。李兆基長子李家傑、次子李家誠夫婦27日早到場打點，下午1時許先後步出殯儀館向在場傳媒致意，神色平靜，「這兩天大家辛苦了，有心」。

據報導，政界領袖其後陸續到場致祭。鄭雁雄27日率要員前赴悼念，在恒地副主席林高演陪同下步入靈堂。李家超其後現身，逗留約半小時後離開。律政司長林定國、副財政司長黃偉綸、政制及內地事務局長曾國衛、財經事務及庫務局長許正宇等約半數司局長亦先後到場鞠躬。此外，前特首曾蔭權、林鄭月娥及澳門 首屆特首何厚鏵也前來慰問親屬。

報導稱，恒地以外的三大家族代表亦現身致意，包括盈科拓展集團主席李澤楷、新鴻基地產主席郭炳聯及其兄郭炳江，以及新世界發展非執行副主席鄭志剛等。商界代表另有澳博聯席主席「四姨太」梁安琪、東亞銀行執行主席李國寶、英皇集團主席楊受成等人。

報導指，多間受助學校及社團亦前往悼念。直資中學「香港青年協會李兆基書院」校長連鎮邦27日率逾30名師生到場，他說李兆基家族捐助千萬元創校，亦持續關注學校發展，包括津助成績優異的學生升學 ，盼到場學生同念李兆基對教育的貢獻。恒大校長何順文憶述，該校升格私立大學前已獲李兆基捐贈1億元（約1289萬美元），感激李兆基家族「在教育方面有很大關懷」。