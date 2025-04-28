朱銘「人間系列」黃雨衣人雕塑 遭香港文化中心移除

台灣著名藝術家朱銘之雕塑「人間系列─排隊」去年6月起被圍封，27日已被移除。香港康文署稱已完成修復，考慮已展出多年，不再於原址重置。（新華社資料照片）

位於尖沙咀香港 文化中心門外的台灣著名藝術家朱銘之雕塑「人間系列─排隊」26日被移除，香港康文署稱已完成修復，但考慮到該雕塑已展出多年，且署方會不定時更新藝術裝置，因此將雕塑妥為存放，不再於原址重置，改設置全運會吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」。

綜合明報等港媒報導，朱銘「人間系列─排隊」雕塑，當中有2個穿黃色雨衣人形雕塑，自2017年起放置在香港文化中心廣場，去年被圍封，圍板印有「修繕工程進行中期待再次見面」字句，圍板貼上作品簡介，簡單介紹作品、藝術家名稱及寫上「雕塑作品加固工程」。告示剛好遮蓋2個穿黃雨衣人形雕塑的圖片，引起網友揣測。

康文署曾解釋雕塑結構「出現安全隱患」，原有雕塑位置地面不平，為公眾安全於施工現場搭建圍板，並需移離現場及遷到工作室全面評估及制定處理方案；惟未交代隱患詳情及修復方案和時間等。

康文署回覆稱，雕塑已展示多年並出現損耗，早前完成修復工 作，朱銘美術館已知悉署方就雕塑的修復工作及展示安排。署方稱會不定時更新文化中心露天廣場展出的藝術裝置，而為響應第15屆全運會和全國殘特奧會，26日已在原址設置吉祥物，以配合是次體育盛事的宣傳，帶動市民參與全運會活動。本報向朱銘美術館查詢，截稿前沒回覆。

據藝術推廣辦事處網頁，該雕塑為青銅鑄模，10個人物造型各異，排著隊等待入館。其中一人穿黃雨衣、黃褲及黃鞋，另一人穿黃雨衣、白褲及黃鞋，其他人穿粉紅衣或黑衣等。朱銘多款作品仍在港展出，包括香港中文大學百萬大道烽火台的「仲門」、中環交易廣場外的「太極」等。

康文署轄下藝術推廣辦事處2014年將「人間系列─排隊」納入收藏。2021年該作品曾被圍封，當時已有指穿黃色雨衣的人形雕塑具政治意味，引起網民揣測，其後作品維持展出。

朱銘2023年4月辭世，享壽85歲，有4項作品在港展出，除了「人間系列─排隊」外，還有「太極系列─和諧共處」、「太極系列─單鞭下勢」及「太極系列─仲門」。