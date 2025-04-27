職業博覽會吸3千人 專家：港應趁美掀貿易戰搶留人才

香港示意圖。(圖/shutterstock)

為響應港府 「八大中心」發展戰略，推動香港 建設國際高端人才集聚高地，2025香港國際人才職業博覽會第一季的金融地產與專業服務專場暨國際人才在港發展機遇與挑戰研討會26日舉行，近50家來自銀行、保險、地產及專業服務機構參加，提供數千個職位給優才、高才及應屆畢業生應徵，吸引逾3000名人才到場。

文匯報報導，26日舉行的博覽會以「才聚香江，智創未來，職等你來」為主題，根據「八大中心」的多個行業分四季舉辦。

香港國際人才職業博覽會組委會主席駱勇表示，在現時經濟欠佳的大環境下，拓展業務是企業一個重要需求。目前赴港的人才中，大部分具備內地及海外背景，其國際化視野及經驗能有效協助企業開拓香港以外的市場，企業應學會運用人才的優勢，更迅速拓展業務。

美國挑起的貿易戰 令不少海外人才回流，駱勇表示，目前明顯的趨勢是，回流的海外人才大部分會以香港作為首選居住地，故香港應當抓緊機遇「搶人才」和「留人才」，建議港府與企業資源對接，透過港府的支持和企業的平台，舉辦人才相關的中小型活動或研討會，以留住人才及協助人才在港扎根。

參與博覽會的國際爭議解決及專業談判研究院代表吳小姐表示，內地重點發展調解服務，香港在民事訴訟前亦需要經過調解，加上國際調解院今年會在灣仔開幕，足以證明市場需求龐大。

她介紹，成為調解員需三年以上工作經驗，完成指定課程並通過考核，具備一定專業能力和興趣特質後可在該領域發展。由於行業需求大且吸引，故博覽會開幕不久已有人才到場了解。

吳小姐表示，今次貿易戰所導致的合約糾紛，並非是一方不履行合約，而是關稅導致價格變化，「雙方都十分理解這是一個政治問題」，但相信在關稅被提高後，調解個案會有一定的提升。

擁有碩士學歷及八年金融行業工作經驗的丁先生到場了解博覽會提供的職位。對香港金融行業的發展前景，他持樂觀態度，認為傳統金融領域雖有所下滑，但新興領域正在上升，「這是一個交替的過程」，例如金融科技、數字貨幣、虛擬銀行、區塊鏈等正在蓬勃發展，具有巨大潛力，故他有意向在這方面發展。