全國首例 香港律師任廣州首席仲裁員 提升港商投資信心

香港示意圖。(圖/shutterstock)

近日，廣州市南沙區人社局自率先試點聘任港澳人士擔任仲裁員以來，歷經五年探索實踐，迎來全新突破：港籍律師趙志鵬首次以首席仲裁員身份成功審結一宗涉多人勞動爭議案件，為全國首例。

大公報報導，該案圓滿辦結，不僅驗證南沙區港澳勞動人事爭議仲裁員的專業能力與法律素養，還標誌港澳同胞正以更深程度和更廣維度融入灣區 法治建設進程，為構建國際化、法治化營商環境注入新動能。

有港商振奮地表示，這一制度創新增強了港澳同胞的歸屬感，並提升了對當地投資環境的信任。有本港法律界人士、大灣區執業律師表示，大灣區的仲裁發展潛力巨大，香港 律師可以更好地發揮作用，高效解決跨境及跨法律領域的爭議，推動經濟發展。

「第一次當主審，深感職責重大，既要嚴格把控審理程序，精準適用法律條文，又要兼顧雙方訴求，生怕哪裏考慮不周。我內心一直在打鼓，但好在南沙的同事給力，最終順利結案。」趙志鵬在庭後分享體會。

同為首批港澳仲裁員的謝嘉樂律師，是本次案審的合議庭成員，他坦言：「在南沙的工作經歷，讓我切身感受到粵港兩地之間勞動法律實務的差異，受益匪淺。」他們認為，港澳人士參與內地勞動爭議仲裁工作具有雙重意義：既能促進三地法律實務交流，消除認知差異；又能將內地勞動爭議化解經驗帶回香港，幫助港商更好地了解南沙區法治環境的優越性，增強投資信心。

當前，南沙共有10名港澳籍勞動人事爭議仲裁員，年均參審勞動爭議100餘件，不僅穩定了港澳人士在內地投資創業就業的信心，更推動了粵港澳大灣區勞動爭議治理的一體化、規範化、法治化進程。