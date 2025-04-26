死兔餵蛇惹遊客不安 香港海洋公園加強1動作安撫

香港示意圖。(圖/shutterstock)

網路流傳一則貼文指，在海洋公園「熱帶雨林探險徑」目睹一隻疑失去意識的兔子遭森蚺（南美蟒蛇）捲纏，感到不安。關注動物權益的慈善機構「兔廬」表示，理解以死兔餵飼是合理作法，但質疑園方是否有必要於開放時間內，將「此等弱肉強食的一面」展示於公眾眼前，促請園方交代。

香港 01報導，海洋公園回應，會根據不同動物和體型 提供「急凍」的小型哺乳類動物作食物園內蛇類一直都在展館棲息地內進食。園方感謝市民提出意見，並指會在餵飼期間於展館內加強教育解說，讓訪客了解更多蛇類的天然習性、自然行為和飲食習慣。

「兔廬」表示，諮詢獸醫等專業人士的意見後，得悉森蚺為體形較大的蛇類，一般餵食期大約每星期一次。不過，質疑園方作為老少咸宜的主題樂園 ，是否有必要於開放時間內，將「此等弱肉強食的一面」展示於公眾眼前，並期望園方解釋當時是否有配合教育講解。

海洋公園回應，蛇類在大自然以捕食哺乳類、雀鳥類和爬行類等動物為生，因此公園動物護理及獸醫團隊會根據不同的動物和其體型，為牠們提供急凍的小型哺乳類動物作為食物。原隻動物是由食物供應商提供的急凍食用動物。

園方表示，之後會在餵飼期間於展館內加強教育解說，讓訪客了解更多蛇類的天然習性、自然行為和飲食習慣。