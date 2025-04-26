打造「無菸香港」 控菸10招刊憲 明年4/30禁吸電子煙

港府25日刊憲「控菸十招」修例草案，包括擬從明年元旦起禁止向未成年人提供吸菸產品，同時禁止在輪候的交通工具、電影院、醫院等地方吸菸。(中通社)

港府 提出「控菸十招」措施，相關的修訂條例草案25日刊憲，30日提交到立法會首讀。明令禁止向未成年人提供吸菸產品、禁止排隊吸菸等，同時吸菸罪行定額罰款倍增至3000元(港幣，下同，約389美元)；同時明年4月30日起禁止在公眾地方管有另類菸用物質，意味公開吸食電子煙屬違法，希望樹立「無菸香港 」形象。

綜合港媒報導，《2025年控菸法例（修訂）條例草案》30日交立法會首讀。政府稱需首要打擊私菸，修例後將即時提高未完稅菸相關罰則，由現時最高罰款100萬元和監禁兩年，增至最高罰款200萬元和監禁7年。

《條例草案》列明，明年1月起，禁止在輪候公共交通工具的畫定範圍、輪候進入電影院 、醫院、公眾遊樂場地、體育場等地方吸菸。當中指出「輪候」的字眼，代表兩人或以上排隊等候的情況。違者罰款由1500元倍增至3000元。明年4月30日起，禁止於公眾場所管有另類吸菸產品，即電子煙等。

此外，自明年1月起，若任何人攜帶多於19支免稅菸入境，定額罰款將由2000元增至5000元。同時加入完稅菸識別標籤、提高走私私菸罰則、擴大禁菸區、禁止管有另類吸菸產品等。

被醫衛局長盧寵茂形容為「糖衣毒藥」、增加菸民上癮風險的加味菸，則預計2027年第二季禁售，首階段只禁非薄荷味菸，要視乎新設的證明書制度成效及社會吸菸情况改變，再擴至禁薄荷味菸，未有時間表。醫衛局副秘書長李力綱解釋，可能有不法之徒利用新政策轉移販售私菸，故希望待打擊私菸罰則、待完稅菸標籤制度運作良好才實施。

至於電子煙、加熱菸等另類吸菸產品，政府建議明年4月30日、即禁止銷售及進口4年後，進一步禁止在公眾地方管有另類菸用物質，包括菸彈、加熱菸支及草本菸。