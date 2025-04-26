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李家超：突破美國封鎖 香港可當中企超級聯繫人

香港新聞組╱香港26日電
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香港特首李家超(左)25日在浙江一項商業推介活動上說，香港是「超級聯繫人」，可以協助內地企業拓展新興市場，突破美國封鎖。(取材自港府新聞處)
香港特首李家超(左)25日在浙江一項商業推介活動上說，香港是「超級聯繫人」，可以協助內地企業拓展新興市場，突破美國封鎖。(取材自港府新聞處)

正在中國浙江省訪問的香港行政長官李家超25日向當地企業誇下海口，指香港作為「超級聯繫人」的國際貿易平台，可以協助中國內地企業拓展新興市場，突破美國封鎖。

商業電台報導，李家超昨早在當地出席了投資香港推薦大會「浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇」，他在會上致辭表示，最近美國「霸凌濫施關稅」，為全球經濟帶來破壞和衰退的風險。

但他表示，中國經濟實力強大和擁有龐大市場，為投資者帶來「肯定性」，並指國際資本和大型金融機構將會更加重視香港，透過香港的開放平台，開拓內地龐大市場，以避開美國風險。

他又說，港府和香港貿易發展局去年底已構建了高增值供應鏈服務機制，協助內地企業在港建立國際或地區總部，以管理離岸貿易和供應鏈。

此外，港府正為內地企業提供新的供應鏈服務，以帶領企業開拓新興市場，突破美國封鎖。

他強調，香港擁有的獨特優勢可以擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，是內地企業「走出去」並把海外企業「引進來」的雙向跳板。

另據大公報報導，在之後的合作項目簽約儀式上，包括金融服務、貿易、創新科技、航空、物流、零售等類別的12家浙江（包括寧波）企業與香港特區政府投資推廣署簽約，將赴港開設業務。港府財政司副司長黃偉綸指出，自2022年起，超過80家重點企業落戶香港、或擴大在香港的業務，當中八成來自內地，「我們希望與內地企業攜手並肩，共同開創更好的明天」。

此外，就在本月初，香港科技園推出的「共同企業加速計畫」，為杭州赴港發展的科創企業提供支援。「我們與杭州創新孵化中心聯手，已有14家杭州企業入駐香港科學園，共同助力這批企業在香港的成長以及科技成果的研發孵化」。

據報導，寧波當前致力發展人工智能，實施「人工智能＋」行動，有像均普智能與蘭洋科技等實力企業進行研發工作，未來將可以實現更大的突破，推動數碼化的轉型。「香港應與內地同步，把人工智能結合至不同行業，擴大應用層面，深化應用水平，帶動新業態、新服務，發揮人工智能價值，加快發展新質生產力。」

投資香港推介大會——浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇25日在寧波開幕，吸引浙港...
投資香港推介大會——浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇25日在寧波開幕，吸引浙港兩地金融、科技、專業服務等領域人士與會，助力企業藉助香港平台拓新機。(中新社)

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