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5.10全港戲院日 53間票價一律30元 商會盼20萬人次看戲

香港新聞組／香港25日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

「全港戲院日2025」將於5月10日舉行，全港53間戲院票價一律30元（港元，下同，約3.86美元），觀眾可以30元優惠票價到全港任何戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影，預計屆時上映的電影將超過70套，

綜合大公、文匯報報導，過去兩年，「全港戲院日」活動獲市民熱烈支持，每年均吸引超過20萬人次到戲院欣賞電影，同時創下多個最高入場人次紀錄。今年「全港戲院日」再次推出破天荒優惠，鼓勵觀眾體驗各院線提供的宣傳方式，繼續推動市民踴躍以「去戲院看戲」 作為娛樂日常。活動由電影發展基金及文創產業發展處資助，亦為「香港流行文化節2025」的響應節目之一。

全港戲院日的戲票，將在5月7日中午12時後陸續發售。在戲院票房購買每人每次最多可買4張戲票，網上購票就以各院線購票限制為準。

香港戲院商會理事長袁彥文表示，感謝電影發展基金、院線及片商促成活動，讓不同年齡層的觀眾能以超值優惠進入戲院，感受電影帶來的魅力。他說，今年片單包括「哪吒之魔童鬧海」、「破·地獄」、「忍者亂太郎毒菇忍者隊最強之軍師」、「貓貓的奇幻漂流」及「怪獸8號：Misson Recon」等電影。

袁彥文說，商會相信活動多元化的片單能迎合不同觀眾的喜好，預計吸引20萬人次觀影，相信對餐飲和零售等行業的幫助很大。

雖然近年不少香港電影有口碑，票房亦報捷，但有多間影院停業。商會指出，香港電影票房仍未如理想，復活節期間較去年同期跌逾六成。去年全港戲院日有63間戲院參與，這次則只剩53間。

市民鄧同學說：「30元票價頗吸引，因為價錢便宜一半，平時一張戲飛也要60元、70元。」市民黃先生說：「比較少入戲院，如今有串流平台，自己在家彈性一點，有時一套電影可以分四五次看，不用一直坐兩小時才看完。」市民李小姐指出：「如果那麼便宜也會去試試，因為戲票頗貴，若30元應該也有很多人再入場看。」

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