港新聞自由調查 64%外國記者：消息來源拒談敏感議題

香港外國記者會24日公布調查結果，約65%受訪者指過去18個月曾出現自我審查；圖為香港街頭日前「全民國家安全教育日」宣傳廣告。（中通社）

香港 外國記者會24日公布香港新聞自由的調查結果，約64%受訪會員表示，其消息人士不願意被引述或討論敏感議題。約65%受訪者指過去18個月曾出現自我審查，與前年調查結果相若；有受訪者反映曾自我審查社交媒體帖文，包括謹慎用字及選擇放棄具名撰文。

明報報導，調查去年12月至今年2月進行，334名受邀會員中有69人即約21%會員回覆。約62%受訪者認為，自前年7月同一項調查以來，香港記者工作環境變差。

據報導，已停運的立場新聞前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐，去年就串謀發布煽動刊物罪成，鍾判囚21個月，而患腎病的林獲釋。有受訪者認為，此案判決結果反映行使基本新聞原則時，煽動罪涵蓋範圍仍很廣泛。「維護國家安全條例」生效逾一年，有受訪者認為條例令人在公開場合變得謹慎。

報導指出，約16%受訪者稱曾受輕微干擾，一名受訪者稱曾遭嚴重干擾。有受訪者稱，雖然報導範圍較少受政治環境影響，但為顧及個人及內地家人安全，明白有什麼不該報導，相信情况在可預見的未來會持續。有受訪者稱商業考量凌駕編採判斷，其部門並非直接面臨政治壓力，卻發表愈來愈多關於內地及中國文化的軟性文章，缺乏批判。有受訪者則形容，香港再無言論自由及反對派，「若政府反對你所報導的內容，他們可以攻擊你，強迫你流亡外地或將你監禁」。

報導稱，香港外國記者會表示，將繼續與相關部門聯繫，以維護香港的新聞自由，確保香港繼續成為區內蓬勃發展的新聞和商業中心。

另據自由亞洲電台報導，「韌性創新實驗室」發表報告指，香港「國安法」及「23條」實施後，嚴重限制新聞自由及公民社會監督政府功能。報告結合去年進行的香港公民社會成員訪談，發現編輯以各種方式淡化敏感新聞內容，有自由攝影記者指收取香港媒體款項後家人被騷擾，亦有記者被不知名人士跟蹤，更有記者被「起底」後收恐嚇信。

據報導，由亞洲研究員及人權捍衞者創辦的韌性創新實驗室，日前發表「維護香港資訊自由：挑戰、機會與出路」報告，結合去年8月至11月與10名香港公民社會成員進行的訪談，包括五名記者、兩名人權捍衞者、研究員、基金會職員以及財經分析師。報告長達43頁，顯示五個香港資訊自由的挑戰，包括缺乏檔案法和資訊自由法；記者被審查、簽證被拒、騷擾及被捕；港府 增加數據移除；「23條」對「國家機密」和「間諜 活動」定義模糊；以及對香港作為國際金融中心的威脅。