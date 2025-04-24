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內地客深度遊港 75%偏愛文化獨特性 對歷史景點了解少

香港新聞組／香港24日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

因應近年旅客消費模式轉變，港府近年積極推動香港「無處不旅遊」理念。工聯會23日的《港島歷史文化深度遊發展策略研究報告》顯示，75.2%熱中歷史文化深度遊的受訪內地旅客表示，選擇旅遊目的地時會考慮當地歷史文化的豐富性和獨特性，其次是交通便利程度（65.9%），只有23%受訪者會考慮消費水平。但報告指，受訪者對香港歷史文化景點所知甚少。

大公、文匯報報導，工聯會會長、立法會議員吳秋北指出，在港府積極推動旅遊產業轉型並針對深度遊等推出一系列配套措施下，訪港旅客人次穩步回升，惟仍有優化空間，認為如能把香港豐厚的歷史文化底蘊充分整合，激活發展動能。報告提出多項建議，包括完善景點交通配套、設立高質量旅遊培訓課程，以及把文學轉化為旅遊發展資源等，並提出4條主題路線建議。

吳秋北立法會議員辦事處去年11月至12月訪問431位熱中歷史文化深度遊的內地旅客，結果顯示，他們在選擇旅遊目的地時最重視當地歷史文化的豐富性和獨特性，惟接近半數受訪者均未曾聽過民政事務總署網頁「香港自遊樂在18區」內香港抗戰及海防博物館、大坑蓮花宮等景點，中西區文物徑已是最多人曾經聽聞，比率亦僅得34.1%，反映遊客對香港歷史景點了解不足。

報告顯示，在有關歷史文化的旅遊主題中，「舊區本土文化」、「古蹟遊」及「香港發展歷史」最受歡迎，以「文學遊」為目標者亦為數不少。逾80%受訪者更會因為一本書而選擇去一個地方遊歷。旅遊產品偏好上，多達73.3%受訪者願意為地道美食消費，其次為購買冰箱貼、明信片等紀念品或手工藝品。儘管不少受訪者願意在文創產品、導賞團、定製化旅程及書籍等範疇上消費，但最多人只願意消費500港元（約64.4美元）以下（36.2%）。

吳秋北23日在發布會指出，港島部分特色建築，如霓虹燈、老字號店鋪及未獲評級的特色建築等瀕臨消失危機，建議港府加強跨部門協調，優化活化形式，保護有關建築。他強調，文學與文人主題短期帶來的經濟效益雖然不高，但潛在旅客不少，相信有一定發展潛力。他建議把「南來文人」與本土文學IP轉化，包括優化南區文學徑、在赤柱設立「文化名人大營救紀念館」，以及在銅鑼灣海濱增設文人雕塑等。

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