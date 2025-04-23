持1999張「港幣5億元」偽鈔香港旺角開戶 內地3人被捕

內地社交媒體包括抖音，均有大量有關「滙豐5億債券」的帖文或影片。（視頻截圖）

香港 旺角3男女圖以「天價」偽鈔開戶被捕。22日上午11時15分，據報2男1女前往彌敦道617至623號一間銀行分行開戶口，期間卻展示一疊不常見、每張面值高達5億元（港幣，下同，約6444.8萬美元）的鈔票。職員懷疑有人使用偽鈔，報警求助。

多個內地社交媒體包括抖音，均有大量有關「滙豐5億債券」的帖文或影片，有人使用紫外線燈驗證。（視頻截圖）

警員趕抵調查後，在其中一名72歲涉案內地男身上檢獲1999張面值均為5億元的懷疑假鈔，其後證實為印有「港幣五億元債券 」字樣的虛假文書。他與同行另兩名分別姓盧（75歲）及姓李（65歲）內地男女，同涉「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。

香港01報導，內地漢在兩名內地友人陪同下到上址開戶，他手持的懷疑偽鈔，是印有滙豐銀行標誌的5億「債券」，但外表與一般鈔票無異。

網上可見，多個內地社交媒體包括「抖音 」，均有大量有關滙豐5億債券的帖文或影片，當中有人使用紫外線燈驗證，更有人大疊大疊「數錢」。部分圖片可見，債券發行日期為1995年1月1 日，聲稱由匯豐發行，「由香港行政公署、財政公署批准」；此外，債券為20年期，「不予20年不予對付」。亦有圖片顯示，銀行名稱為「香港國際貨幣有限公司」，但設計與滙豐無異，包括獅子圖案。

「滙豐5億債券」亦非新鮮事。早於2017年，警方「商業罪案調查科70周年展覽」亦曾展出相關物品，顯示有騙徒將「20元紙幣」變成「5億元債券」。