港澳辦：中「備好獵槍」 美關稅霸凌、對港惡行必敗

香港特首李家超22日參訪浙江大學，鼓勵當地港人港企協助浙江企業「走出去」，把外資「引進來」。（中通社）

中美關係緊張之際，港澳辦22日發表「港澳平」署名文章，以「多行不義必自斃─美國對港惡行自取其辱反噬其身」為題，斥美國政府及政客「亂港遏華」、「倒行逆施」，只會使全體中國人民更團結，更堅定維護國家安全和香港 繁榮穩定，「對於一切來犯的敵人，中國已『備好獵槍』」，美方詭計注定失敗，霸權主義的喪鐘正在加速敲響。

綜合明報、香港01報導，文首提及，中國外交部日前宣布制裁在涉港問題「表現惡劣」的美國國會議員、官員和非政府組織負責人，形容「這是對美國惡行的堅決反制和有力回擊」。

文章批評，美國近期打著所謂維護法治民主自由人權的幌子，變本加厲地對香港進行抹黑攻擊，先是炮製所謂《2025年香港政策法報告》，對中國中央政府駐港機構和港府 有關官員實施所謂制裁，再對從不設關稅 的香港加徵所謂「對等關稅」，並重新推動取消香港駐美經貿辦事處有關待遇、甚至關閉辦事處法案。凡此種種，再次暴露霸道霸淩的醜惡嘴臉和「亂港遏華」的狼子野心，認為其「卑劣無恥和歇斯底里」只會「反噬其身」。

美國抹黑攻擊香港法治民主自由人權狀況，文章形容是「顛倒黑白、賊喊捉賊」。今天的香港，歷經由亂到治、邁向由治及興，居民依法享有比歷史上任何時候都更廣泛的權利和自由。香港向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的營商環境。恰恰是美國，見不得香港好，肆意詆毀香港國安法和香港國安條例，赤裸裸干預香港司法獨立，是香港法治的最大破壞者。

文章指控美國「長期豢養反中亂港分子，指使其挑戰一國兩制原則底線」，是「反中亂港分子的最大黑保護傘」，導致「港獨」、 「黑暴」、「攬炒」，「是製造港版顏色革命的幕後黑手」。

文章亦批評，美國長期頻繁對各國實施「長臂管轄」，利用關稅進行極限施壓、經濟霸凌，公然宣稱「無論如何將得到格陵蘭島」、「奪取巴拿馬運河」，甚至聲言讓加拿大成為美國「第51州」，完全背棄國際法和國際秩序，在全球推行「法律恐怖主義」。對美國來說，法治只是維護少數權貴利益、推行霸權主義的遮羞布。

中方要正告美國政府和政客，「亂港遏華」的圖謀絕不會得逞。對於一切來犯的敵人，中國已「備好獵槍」。