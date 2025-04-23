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香港機場快線8年來首提加價9.4% 旅客：考慮改乘巴士

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

港鐵公司建議，機場快線（機鐵）6月起加價9.4%，憑成人八達通乘搭往返市區車站及機場站或博覽館，每程票價上調5至10元（港幣，下同，約0.6至1.2美元），由香港站往機場站的成人八達通票價將增至120元（約15.4美元），單程票增至130元。港鐵表示機場快線已8年無加價，今次加幅低於8年累計通膨率。

大公報報導，有香港立法會議員認為，港府正探討多項民生收費加價，機場快線提出加價，觀感欠佳，同時建議港鐵為本地客推更多優惠，以減低影響。有內地旅客指香港的交通費愈來愈貴，加價後考慮改為乘搭巴士往機場。

港鐵22日向立法會提交文件表示，機場快線啟用至今約27年，只在2017年調整票價，當年加價9.6%。近年通膨及能源成本持續上升，加上商務旅遊模式轉變，以及其他公共交通競爭等因素影響，機場快線乘客量至今只恢復至疫前約七成水平，並出現虧損。

港鐵表示，為確保有可持續收入，以應付不斷上漲的營運成本及資產更新需要，在審慎考慮市場環境及經營成本等因素後，建議機場快線整體加價9.4%，較上次調整至今8年來的累積通膨率13.8%為低。

現時，搭乘機場快線由香港、九龍及青衣站前往機場，八達通成人票價分別為110元、100元及65元。新票價預計於6月內生效，往返市區車站及機場站或博覽館站，成人八達通票價增加5至10元，成人單程票票價增加10至15元。舉例由香港站往機場，八達通成人票價增至120元，單程票增至130元；由九龍站往機場，八達通成人票價增至105元。

湖南旅客彭先生22日乘搭高鐵到香港，對於機鐵加價近一成，他表示驚訝，「我覺得香港的交通費已經很貴了，甚至比我在多倫多留學的時候，從市區去機場的還要貴」。他說若機場快線票價加價，考慮轉為乘搭巴士往機場，形容「節省的錢甚至夠吃一餐飯」。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，機鐵載客率現只有五成左右，通車至今未賺過錢，近年每個年度虧損億多元。現時往返機場的交通選擇多元，機場巴士單程票價約40元，的士車資約300多元，若四人同行，人均成本僅數十元，與機鐵加價後的120元形成差距。他認為加價會有反效果，客源流失，形容是「飲鴆止渴」。他建議港鐵通過創新票務模式，推出例如「二人同行一人免單」、「一人往返套票」等方案，或與景點門票合作推出「交通＋門票」優惠套票等，令票價整體更具吸引力和競爭力。

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