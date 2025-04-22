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英籍17歲少年攜犬划艇兜風 在香港西貢墜海溺斃

香港新聞組／香港22日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

17歲英籍少年20日與親友乘帆船出海開派對，傍晚6時許不幸在香港西貢沙塘口山一泳灘對開20米海面溺水身亡，家人將其救起及報案，由港府飛行服務隊直升機送醫不治。消息指，死者帶狗隻划小艇到附近水域兜風遇憾事。

香港01引述消息指，死者的母親數年前購入一架帆船，經常出海遊玩。20日午12時，死者與母親及其兩名朋友一同出海，死者母親駕帆船從白沙灣出發，下午2時許抵達西貢甕缸灣海面。至下午4時許，死者告知母親會帶狗隻上小艇到附近水域兜風。

豈料傍晚6時，死者母親的朋友發現小艇只見狗隻，卻不見死者的蹤影，遂四處搜索。其後發現死者在離小艇30米外的海面，面部朝下，失去知覺，於是立即將他救上岸及報案。飛行服務隊派直升機將傷者送院急救，惜最終不治。事主與家人「船P」由白沙灣前往沙塘口山一帶，期間曾撐橡皮艇上岸，最終揭發遇溺。

死者為英國籍，持有香港身份證。20日午與數名親友在帆船上開派對遊玩，並由白沙灣前往沙塘口山一帶，期間事主曾撐橡皮艇上岸，其後失蹤，最終揭發遇溺。警方正調查事件，稍後會驗屍確定死因。據了解，死者身上沒有可疑傷勢。案件暫時沒有可疑，將交由西貢警區雜項調查隊負責調查。

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